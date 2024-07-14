Блогера и фаната Ромы ошибочно обвинили в покушении на Трампа

Сегодня ночью во время публичного выступления в штате Пенсильвания было совершено покушение на 45-го Президента США Дональда Трампа. Преступник, который стрелял в 78-летнего политика, был немедленно ликвидирован службой безопасности Трампа.

После этого один из пользователей X (Twitter) опубликовал шуточный пост, в котором якобы назвал преступника, который стрелял в Трампа, и опубликовал фото итальянского футбольного блогера и фаната «Ромы» Марко Виоли. Самого преступника якобы звали Марк Вайолетс – англоязычный вариант имени и фамилии блогера Виоли.

Неожиданно шутка вышла из-под контроля, сообщение с фото Виоли начали массово репостить в соцсетях. Дошло до того, что фото Виоли в качестве преступника появилось в эфире ведущих американских новостных телеканалов. Лишь спустя несколько часов в сети появилось опровержение данного фейка.

«Благодарю «Open_gol» за то, что восстановили правду. Завтра вся семья Виоли подаст в суд на профессиональных лжецов, которые преследуют меня и мою семью с 2018 года. На них уже открывали уголовное дело», – написал Виоли в своих соцсетях.