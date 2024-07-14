WTA14 июля 2024, 11:40 | Обновлено 14 июля 2024, 11:41
1206
3
Завацкая не вышла на матч с россиянкой в Будапеште
Катарина снялась перед финалом квалификации
14 июля 2024, 11:40 | Обновлено 14 июля 2024, 11:41
1206
3
14 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) должна была провести финальный матч квалификации на грунтовом турниру WTA 250 в Будапеште (Венгрия), но приняла решение сняться с турнира.
В финале соперницей украинки была пятой сеяная «нейтралка» Екатерина Макарова.
Ранее в полуфинале отбора на этих соревнованиях проиграла Анастасия Соболева, а Катерина Байндл не смогла выйти на свой матч из-за болезни.
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Комментарии 3
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Треба було вийти, наваляти, і плюнути в рило, оце був би вчинок. А так, дала кацапні пройти далі без бою, те падло збереже сили та ще завдяки цьому виграє турнір.
Показать Скрыть 1 ответ
Молодець, хоч одна має гідність не грати з кацаnами
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