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WTA
14 июля 2024, 11:40 | Обновлено 14 июля 2024, 11:41
1206
3

Завацкая не вышла на матч с россиянкой в Будапеште

Катарина снялась перед финалом квалификации

14 июля 2024, 11:40 | Обновлено 14 июля 2024, 11:41
1206
3
Завацкая не вышла на матч с россиянкой в Будапеште
WTA. Катарина Завацкая

14 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) должна была провести финальный матч квалификации на грунтовом турниру WTA 250 в Будапеште (Венгрия), но приняла решение сняться с турнира.

В финале соперницей украинки была пятой сеяная «нейтралка» Екатерина Макарова.

Ранее в полуфинале отбора на этих соревнованиях проиграла Анастасия Соболева, а Катерина Байндл не смогла выйти на свой матч из-за болезни.

По теме:
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Катарина Завацкая Екатерина Макарова (Владимировна) WTA Будапешт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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ortomir
Треба було вийти, наваляти, і плюнути в рило, оце був би вчинок. А так, дала кацапні пройти далі без бою, те падло збереже сили та ще завдяки цьому виграє турнір.
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Обсервер Влад
Молодець, хоч одна має гідність не грати з кацаnами
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