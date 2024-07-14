Завацкая не вышла на матч с россиянкой в Будапеште

14 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№197 WTA) должна была провести финальный матч квалификации на грунтовом турниру WTA 250 в Будапеште (Венгрия), но приняла решение сняться с турнира.

В финале соперницей украинки была пятой сеяная «нейтралка» Екатерина Макарова.

Ранее в полуфинале отбора на этих соревнованиях проиграла Анастасия Соболева, а Катерина Байндл не смогла выйти на свой матч из-за болезни.