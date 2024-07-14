Жером РОТЕН: «Гризманн больше не в состоянии играть на крупных турнирах»
Экс-игрок сборной Франции – о звезде «Атлетико» Мадрид
Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен заявил, что Антуану Гризманну стоит завершить карьеру в национальной команде после неудачного выступления на Евро-2024:
«Великие игроки должны уметь останавливаться. Я думаю, что он больше не в состоянии играть на крупных турнирах, особенно с учетом тех усилий, которых требует Диего Симеоне в клубе.
Мне кажется, пришло время ему сказать «стоп». Посмотрите на Рафаэля Варана, он ушел на пике. Гризманн считает, что он все еще будет в сборной в 2026 году. Я думаю, он пропустил свой своевременный уход».
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