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  4. Жером РОТЕН: «Гризманн больше не в состоянии играть на крупных турнирах»
Чемпионат Европы
14 июля 2024, 11:02 | Обновлено 14 июля 2024, 11:04
803
1

Жером РОТЕН: «Гризманн больше не в состоянии играть на крупных турнирах»

Экс-игрок сборной Франции – о звезде «Атлетико» Мадрид

14 июля 2024, 11:02 | Обновлено 14 июля 2024, 11:04
803
1
Жером РОТЕН: «Гризманн больше не в состоянии играть на крупных турнирах»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Бывший полузащитник сборной Франции Жером Ротен заявил, что Антуану Гризманну стоит завершить карьеру в национальной команде после неудачного выступления на Евро-2024:

«Великие игроки должны уметь останавливаться. Я думаю, что он больше не в состоянии играть на крупных турнирах, особенно с учетом тех усилий, которых требует Диего Симеоне в клубе.

Мне кажется, пришло время ему сказать «стоп». Посмотрите на Рафаэля Варана, он ушел на пике. Гризманн считает, что он все еще будет в сборной в 2026 году. Я думаю, он пропустил свой своевременный уход».

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Антуан Гризманн Жером Ротен сборная Франции по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: TopMercato.com
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