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Чемпионат Европы
13 июля 2024, 23:48 |
27
0

ВИДЕО. Как сборная Украины U-19 готовится к Евро-2024

Команда Михайленко работает в Северной Ирландии

13 июля 2024, 23:48 |
27
0
ВИДЕО. Как сборная Украины U-19 готовится к Евро-2024
УАФ

Сборная Украины по футболу U-19 станет третьей командой после Украины U-17 и национальной сборной, которая проведет чемпионат Европы-2024.

Команда Дмитрия Михайленко уже находится в Северной Ирландии, где и состоится турнир. Соперниками по группе будут хозяева, а также футболисты сборных Италии и Норвегии.

Украина U-19 начнет турнир матчем против Северной Ирландии 15 июля.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Маркиан Бакус («Рух» Львов), Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Владислав Крапивцов («Днепр-1» Днепр).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Мельниченко («Днепр-1» Днепр), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков).

Полузащитники: Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Даниил Ващенко («Александрия»), Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Самуэль Обинайя («Металлист 1925» Харьков), Рамик Гаджиев («Днепр-1» Днепр), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Александр Фетько («Карпаты» Львов), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Дмитрий Богданов («Динамо» Д, Германия).

В официальную заявку команды на Евро-2024 попадут три вратаря (один из них — резервный) и 18 полевых игроков.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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