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Англия
13 июля 2024, 21:34 |
1212
0

Может быть трансферный рекорд. Астон Вилла покупает лидера Эвертона

Онана перейдет в бирмингемскую команду

13 июля 2024, 21:34 |
1212
0
Может быть трансферный рекорд. Астон Вилла покупает лидера Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Онана

«Астон Вилла» договорились с «Эвертоном» о трансфере центрального полузащитника Амаду Онана. Переход оценивается примерно в 50 миллионов фунтов и бонусы.

Это может быть трансферный рекорд бирмингемцев, которые за Муссу Диаби заплатили 55 миллионов евро.

22-летний Онана в минувшем сезоне был ключевым игроком ливерпульской команды. Хавбек провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Сообщается, что футболистом интересовалась «Барселона», однако каталонцы ведут борьбу за Нико Уильямса и не готовы тратить большие деньги на Онана.

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Амаду Онана Эвертон Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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