Может быть трансферный рекорд. Астон Вилла покупает лидера Эвертона
Онана перейдет в бирмингемскую команду
«Астон Вилла» договорились с «Эвертоном» о трансфере центрального полузащитника Амаду Онана. Переход оценивается примерно в 50 миллионов фунтов и бонусы.
Это может быть трансферный рекорд бирмингемцев, которые за Муссу Диаби заплатили 55 миллионов евро.
22-летний Онана в минувшем сезоне был ключевым игроком ливерпульской команды. Хавбек провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Сообщается, что футболистом интересовалась «Барселона», однако каталонцы ведут борьбу за Нико Уильямса и не готовы тратить большие деньги на Онана.
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