Может быть трансферный рекорд. Астон Вилла покупает лидера Эвертона

«Астон Вилла» договорились с «Эвертоном» о трансфере центрального полузащитника Амаду Онана. Переход оценивается примерно в 50 миллионов фунтов и бонусы.

Это может быть трансферный рекорд бирмингемцев, которые за Муссу Диаби заплатили 55 миллионов евро.

22-летний Онана в минувшем сезоне был ключевым игроком ливерпульской команды. Хавбек провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Сообщается, что футболистом интересовалась «Барселона», однако каталонцы ведут борьбу за Нико Уильямса и не готовы тратить большие деньги на Онана.