Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

В спарринге встречаются команды Ужгород и Металлист Харьков.

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Начало товарищеского матча запланировано на 13 июля в 18:30 по Киеву.

Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция