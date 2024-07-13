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Товарищеские матчи
Ужгород
13.07.2024 18:30 – FT 3 : 0
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 июля 2024, 20:05 | Обновлено 13 июля 2024, 21:04
173
0

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

13 июля 2024, 20:05 | Обновлено 13 июля 2024, 21:04
173
0
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

В спарринге встречаются команды Ужгород и Металлист Харьков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 13 июля в 18:30 по Киеву.

Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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