Товарищеские матчи
Украина. Первая лига13 июля 2024, 20:05 | Обновлено 13 июля 2024, 21:04
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Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
13 июля 2024, 20:05 | Обновлено 13 июля 2024, 21:04
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Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.
В спарринге встречаются команды Ужгород и Металлист Харьков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 13 июля в 18:30 по Киеву.
Игра проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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