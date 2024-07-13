Чемпионат Европы13 июля 2024, 19:38 |
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ВИДЕО. Деклан Райс о реакции Артеты на выход Англии в финал Евро-2024
Завтра англичане сыграют в решающем матче турнира с Испанией
13 июля 2024, 19:38 |
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Национальная команда Испании сойдется со сборной Англии в финале чемпионата Европы.
Матч Испания – Англия состоится 14 июля в Берлине. Поединок примет «Олимпиаштадион». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.
Вашему вниманию предматчевые комментарии игрока сборной Англии Деклана Райса.
ВИДЕО. Деклан Райс о реакции Артеты на выход Англии в финал Евро-2024
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