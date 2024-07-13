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  4. ВИДЕО. Деклан Райс о реакции Артеты на выход Англии в финал Евро-2024
Чемпионат Европы
13 июля 2024, 19:38 |
595
0

ВИДЕО. Деклан Райс о реакции Артеты на выход Англии в финал Евро-2024

Завтра англичане сыграют в решающем матче турнира с Испанией

13 июля 2024, 19:38 |
595
0
ВИДЕО. Деклан Райс о реакции Артеты на выход Англии в финал Евро-2024

Национальная команда Испании сойдется со сборной Англии в финале чемпионата Европы.

Матч Испания – Англия состоится 14 июля в Берлине. Поединок примет «Олимпиаштадион». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Вашему вниманию предматчевые комментарии игрока сборной Англии Деклана Райса.

ВИДЕО. Деклан Райс о реакции Артеты на выход Англии в финал Евро-2024

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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