Украина. Премьер лига13 июля 2024, 19:49 |
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ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка
Игроку не понравились действия соперника
13 июля 2024, 19:49 |
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В конце контрольного матча между «Динамо» и «Шальке», который завершился вничью 2:2, вспыхнули эмоции после фола против хавбека киевлян Николая Шапаренко.
Грубая игра соперника вызвала бурные эмоции игрока, который последние сезоны страдает из-за тяжелых травм.
До драки не дошло, однако арбитру пришлось успокаивать футболистов желтыми карточками.
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