ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка

В конце контрольного матча между «Динамо» и «Шальке», который завершился вничью 2:2, вспыхнули эмоции после фола против хавбека киевлян Николая Шапаренко.

Грубая игра соперника вызвала бурные эмоции игрока, который последние сезоны страдает из-за тяжелых травм.

До драки не дошло, однако арбитру пришлось успокаивать футболистов желтыми карточками.