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  4. ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 19:49 |
1940
0

ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка

Игроку не понравились действия соперника

13 июля 2024, 19:49 |
1940
0
ВИДЕО. Эмоции Шапаренко. Как в матче Динамо едва не случилась драка
ФК Динамо Киев

В конце контрольного матча между «Динамо» и «Шальке», который завершился вничью 2:2, вспыхнули эмоции после фола против хавбека киевлян Николая Шапаренко.

Грубая игра соперника вызвала бурные эмоции игрока, который последние сезоны страдает из-за тяжелых травм.

До драки не дошло, однако арбитру пришлось успокаивать футболистов желтыми карточками.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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