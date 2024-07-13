В Испании объяснили, почему Лунин вряд ли покинет летом Реал

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». Украинец в интервью изданию Marca намекнул, что может покинуть клуб уже этим летом, если не получит гарантии игровой практики. Однако известный испанский журналист Рамон Альварес де Мон считает, что Андрей таки продолжит с клубом контракт.

«На вопрос о своем будущем Лунин говорит, что не знает, что произойдет, он намекает, что хочет играть за «Реал», но одновременно рассказывает, что его будущее в руках «Реала». Это трудно понять. Когда его будущее в клубе открыто, он говорит, что сокращает свой отпуск и возвращается к предсезонным тренировкам, если бы он хотел уйти, то не делал бы это. Лунин, все очень просто, если ты хочешь остаться в «Реале» – ты должен продлить свой контракт», – сказал журналист.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».