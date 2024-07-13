ВИДЕО. Первый ассист Пихаленка в Динамо, гол забил Ванат

Динамо на сборе в Австрии проводит контрольный матч против Шальке, а счет 2:2 во втором тайме сделал форвард Владислав Ванат.

Игрок забил с передачи новичка команды Александра Пихаленка. Полузащитник Днепра-1 и сборной Украины перебрался в новую команду в июне, подписав 5-летний контракт.

Александр дебютировал в контрольном матче с Падерборном, а теперь сделал ассист.