Украина. Премьер лига13 июля 2024, 18:57 |
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ВИДЕО. Первый ассист Пихаленка в Динамо, гол забил Ванат
Новичок уже раздает результативные передачи
13 июля 2024, 18:57 |
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Динамо на сборе в Австрии проводит контрольный матч против Шальке, а счет 2:2 во втором тайме сделал форвард Владислав Ванат.
Игрок забил с передачи новичка команды Александра Пихаленка. Полузащитник Днепра-1 и сборной Украины перебрался в новую команду в июне, подписав 5-летний контракт.
Александр дебютировал в контрольном матче с Падерборном, а теперь сделал ассист.
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