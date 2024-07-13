Олег ШЕЛАЕВ: «В финале хочется увидеть зрелищный футбол»

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал свой прогноз на финальный поединок Евро-2024 в Германии между сборными Испании и Англии:

– На мой взгляд, нас ожидает зрелищный футбол. Соперникам уже не надо экономить силы, к вершине осталось сделать только один шаг поэтому надо постараться продемонстрировать все свое умение.

Англичане постараются лишить визави весомого «козыря»: контроля мяча, но следует уточнить, что нынешнее поколение игроков испанской сборной сильное не только в позиционном наступлении, но и охотно пользуется рваным темпом, когда высоко прессингует и жестко действует в отборе. Поэтому интересно чем наставник британцев Саутгейт будет пытаться удивить своего коллегу, в частности, доверит ли место в старте лидеру атаки Кейну? Ведь факты – упрямая вещь: несмотря на впечатляющую результативность Кейн на клубном уровне и в составе сборной еще не добивался больших побед за свою многолетнюю карьеру. Впрочем, убежден, что и самому Кейну очень хочется снять это проклятие, ведь после его появления в «Баварии» даже этот гранд немецкого футбола умудрился опозориться в Бундеслиге.

Что касается прогноза, то ставлю на Испанию – 2:0.

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт поделился своими ожиданиями от решающего противостояния.