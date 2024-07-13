В Украину не вернется. Экс-тренер сборной развеял слухи о своем будущем

Итальянский футбольный тренер Андреа Мальдера в своем официальном Instagram-аккаунте подтвердил, что он продолжит работу в тренерском штабе Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил французский «Марсель».

«Готов к новому и захватывающему приключению», - написал Андреа.

Ранее украинские журналисты распространяли слухи о том, что Андреа Мальдера может стать помощником Сергея Реброва в национальной сборной Украины.

Напомним, Мальдера уже работал в составе «сине-желтой» команды, когда с 2016 по 2021 год помогал тогдашнему главному тренеру сборной Андрею Шевченко.