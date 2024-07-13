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Франция
13 июля 2024, 14:55 | Обновлено 13 июля 2024, 14:57
2116
0

В Украину не вернется. Экс-тренер сборной развеял слухи о своем будущем

Андреа Мальдера будет работать в «Марселе» вместе с Роберто Де Дзерби

13 июля 2024, 14:55 | Обновлено 13 июля 2024, 14:57
2116
0
В Украину не вернется. Экс-тренер сборной развеял слухи о своем будущем
Динамомания. Андреа Мальдера

Итальянский футбольный тренер Андреа Мальдера в своем официальном Instagram-аккаунте подтвердил, что он продолжит работу в тренерском штабе Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил французский «Марсель».

«Готов к новому и захватывающему приключению», - написал Андреа.

Ранее украинские журналисты распространяли слухи о том, что Андреа Мальдера может стать помощником Сергея Реброва в национальной сборной Украины.

Напомним, Мальдера уже работал в составе «сине-желтой» команды, когда с 2016 по 2021 год помогал тогдашнему главному тренеру сборной Андрею Шевченко.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера Андреа Мальдера Марсель Роберто Де Дзерби Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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