В Украину не вернется. Экс-тренер сборной развеял слухи о своем будущем
Андреа Мальдера будет работать в «Марселе» вместе с Роберто Де Дзерби
Итальянский футбольный тренер Андреа Мальдера в своем официальном Instagram-аккаунте подтвердил, что он продолжит работу в тренерском штабе Роберто Де Дзерби, который недавно возглавил французский «Марсель».
«Готов к новому и захватывающему приключению», - написал Андреа.
Ранее украинские журналисты распространяли слухи о том, что Андреа Мальдера может стать помощником Сергея Реброва в национальной сборной Украины.
Напомним, Мальдера уже работал в составе «сине-желтой» команды, когда с 2016 по 2021 год помогал тогдашнему главному тренеру сборной Андрею Шевченко.
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