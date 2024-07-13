В Черноморце рассказали, как идет процесс выплаты долгов перед футболистами

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал, как идет процесс выплаты долгов перед футболистами.

– Была информация, что Бабич дал согласие возглавить «Черноморец» при условии, если перед командой погасят долги. Уже ли погасили задолженность?

– Условие Александра Бабича вполне логично. Мы знаем, что бывает в коллективе, где по 6-7 месяцев не выплачивают заработную плату. Как трудно настроить игроков, которые не понимают вообще зачем выходить на поле. Но это не про «Черноморец». Объем задолженности перед командой не настолько велик, чтобы об этом вопить на каждой улице, как это делают некоторые ваши коллеги. С другой стороны, в стране тяжелая экономическая ситуация. Все должны это осознавать. Процесс выплаты продолжается, думаю, в ближайшее время все финансовые вопросы будут решены.

Ранее Анатолий Мисюра прокомментировал резонансную историю о том, что «Черноморец» требовал у тренера «Александрии» Алексея Антонова 140 тысяч гривен.