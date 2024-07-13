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Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 14:12 |
441
1

Просили деньги у тренера? В Черноморце отреагировали на резонансную историю

Анатолий Мисюра подтвердил информацию журналистов

13 июля 2024, 14:12 |
441
1
Просили деньги у тренера? В Черноморце отреагировали на резонансную историю
ФК Черноморец. Анатолий Мисюра

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра прокомментировал резонансную историю о том, что клуб вымогал у тренера «Александрии» Алексея Антонова 140 тысяч гривен за обучение и получение Pro-диплома:

«Тот источник, на который вы делаете ссылку, слишком драматизирует эту ситуацию. Тренер «Черноморца» Алексей Антонов решил повысить уровень своей квалификации. Поддержал ли ФК «Черноморец» специалиста в этом стремлении? Безусловно.

Но когда специалист решает сменить место работы – а я подчеркиваю, что не мы были инициаторами прекращения трудового соглашения – то получается, что клуб за собственные средства готовил тренера для другой команды. Возможно, непосредственного конкурента. Открою тайну: сейфы большинства украинских клубов не настолько переполнены, чтобы заниматься благотворительной деятельностью в пользу соперников.

Если мы тратим такую сумму, то должны быть уверены, что это поможет клубу в решении спортивных задач. Pro-диплом Алексея Геннадьевича Антонова, безусловно, поможет в решении спортивных задач. Но не «Черноморцу».

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Анатолий Мисюра Алексей Антонов финансы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Выталкиватель парашутистов
Все эти тренеры всегда готовы что-то принять на халяву и развести своих хозяев на бабло. На этот раз не получилось, и руководство Черноморца поступило совершенно правильно, потребовав назад деньги. А кто там будет оплачивать  - сам тренер, в чем я сильно сомневаюсь, или  его теперешний клуб,не так важно. Важно, чтобы другие халявщики знали, что не все проходит гладко и незаметно для окружающих. За удовольствие надо платить...
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