Просили деньги у тренера? В Черноморце отреагировали на резонансную историю
Анатолий Мисюра подтвердил информацию журналистов
Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра прокомментировал резонансную историю о том, что клуб вымогал у тренера «Александрии» Алексея Антонова 140 тысяч гривен за обучение и получение Pro-диплома:
«Тот источник, на который вы делаете ссылку, слишком драматизирует эту ситуацию. Тренер «Черноморца» Алексей Антонов решил повысить уровень своей квалификации. Поддержал ли ФК «Черноморец» специалиста в этом стремлении? Безусловно.
Но когда специалист решает сменить место работы – а я подчеркиваю, что не мы были инициаторами прекращения трудового соглашения – то получается, что клуб за собственные средства готовил тренера для другой команды. Возможно, непосредственного конкурента. Открою тайну: сейфы большинства украинских клубов не настолько переполнены, чтобы заниматься благотворительной деятельностью в пользу соперников.
Если мы тратим такую сумму, то должны быть уверены, что это поможет клубу в решении спортивных задач. Pro-диплом Алексея Геннадьевича Антонова, безусловно, поможет в решении спортивных задач. Но не «Черноморцу».
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