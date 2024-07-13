Просили деньги у тренера? В Черноморце отреагировали на резонансную историю

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра прокомментировал резонансную историю о том, что клуб вымогал у тренера «Александрии» Алексея Антонова 140 тысяч гривен за обучение и получение Pro-диплома:

«Тот источник, на который вы делаете ссылку, слишком драматизирует эту ситуацию. Тренер «Черноморца» Алексей Антонов решил повысить уровень своей квалификации. Поддержал ли ФК «Черноморец» специалиста в этом стремлении? Безусловно.

Но когда специалист решает сменить место работы – а я подчеркиваю, что не мы были инициаторами прекращения трудового соглашения – то получается, что клуб за собственные средства готовил тренера для другой команды. Возможно, непосредственного конкурента. Открою тайну: сейфы большинства украинских клубов не настолько переполнены, чтобы заниматься благотворительной деятельностью в пользу соперников.

Если мы тратим такую сумму, то должны быть уверены, что это поможет клубу в решении спортивных задач. Pro-диплом Алексея Геннадьевича Антонова, безусловно, поможет в решении спортивных задач. Но не «Черноморцу».