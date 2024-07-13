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Франция
13 июля 2024, 12:53 | Обновлено 13 июля 2024, 13:05
296
0

Врач ПСЖ прооперировал украинских военных во Львове

Стефано Романо совершил уже 4 визита в Украину

13 июля 2024, 12:53 | Обновлено 13 июля 2024, 13:05
296
0
Врач ПСЖ прооперировал украинских военных во Львове
Стефано Романо

Врач французского «Пари Сен-Жермен» Стефано Романо прооперировал 15 украинцев во Львове, сообщает «Первое медицинское объединение Львова».

Отмечается, что среди 15 пациентов ведущего ортопеда-травматолога одной из лучших клиник Франции были и украинские военные.

Интересно, что для Стефано это уже четвертый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения рф.

В свое время Стефано Романо работал военным врачом в Ираке, Ливии и Афганистане.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересуется полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом.

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Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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