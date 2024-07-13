Врач ПСЖ прооперировал украинских военных во Львове
Стефано Романо совершил уже 4 визита в Украину
Врач французского «Пари Сен-Жермен» Стефано Романо прооперировал 15 украинцев во Львове, сообщает «Первое медицинское объединение Львова».
Отмечается, что среди 15 пациентов ведущего ортопеда-травматолога одной из лучших клиник Франции были и украинские военные.
Интересно, что для Стефано это уже четвертый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения рф.
В свое время Стефано Романо работал военным врачом в Ираке, Ливии и Афганистане.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» интересуется полузащитником «Баварии» Йозуа Киммихом.
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