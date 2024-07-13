Кривбасс подписал бразильского полузащитника с опытом игры в Италии

Криворожский «Кривбасс» подписал бразильского полузащитника Маттео Аморосо, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 21-летний футболист подписал с бронзовым призером Украинской Премьер-лиги контракт, который будет действовать на протяжении следующих 3 сезонов.

Маттео Аморосо имеет опыт выступлений в Италии, ведь выступал за юношеские команды «Удинезе». Там он в целом провел 11 матчей в различных турнирах.

Также в своей карьере Маттео поиграл за бразильский «Интернасьональ» U-20. На его счету 29 поединков, 3 забитых мяча и 2 голевые передачи за команду.