Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс подписал бразильского полузащитника с опытом игры в Италии
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 12:20 |
556
0

Кривбасс подписал бразильского полузащитника с опытом игры в Италии

Маттео Аморосо на данный момент является свободным агентом

13 июля 2024, 12:20 |
556
0
Кривбасс подписал бразильского полузащитника с опытом игры в Италии
ФК Интернасьональ. Маттео Аморосо

Криворожский «Кривбасс» подписал бразильского полузащитника Маттео Аморосо, сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 21-летний футболист подписал с бронзовым призером Украинской Премьер-лиги контракт, который будет действовать на протяжении следующих 3 сезонов.

Маттео Аморосо имеет опыт выступлений в Италии, ведь выступал за юношеские команды «Удинезе». Там он в целом провел 11 матчей в различных турнирах.

Также в своей карьере Маттео поиграл за бразильский «Интернасьональ» U-20. На его счету 29 поединков, 3 забитых мяча и 2 голевые передачи за команду.

По теме:
Новичок Серии А подписывает 41-летнего голкипера из Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал иранского нападающего
Галатасарай перестраховался. Тете сам выплатит миллионный штраф Шахтеру
Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Благодаря быстрому голу Испания уверенно победит»
Футбол | 13 июля 2024, 10:48 0
Юрий ВИРТ: «Благодаря быстрому голу Испания уверенно победит»
Юрий ВИРТ: «Благодаря быстрому голу Испания уверенно победит»

Бывший голкипер сборной – о предстоящем финале Евро

Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Футбол | 13 июля 2024, 07:57 18
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами

Украинец рассматривает продолжение карьеры в Саудовской Аравии

«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.07.2024, 07:02
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
Футбол | 12.07.2024, 20:58
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Футбол | 13.07.2024, 06:05
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
Экс-защитник сборной Украины встретился с Тимошенко. Пойдет в политику?
12.07.2024, 11:02 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
12.07.2024, 10:06 99
Футбол
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
11.07.2024, 15:34 50
Футбол
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
Чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко
12.07.2024, 08:03 3
Бокс
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии
11.07.2024, 08:54 6
Футбол
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
ВИДЕО. Звездного теннисиста освистали на Уимблдоне за слова о финале Евро
13.07.2024, 05:21 6
Теннис
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
11.07.2024, 18:30 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем