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Италия
13 июля 2024, 11:46 | Обновлено 13 июля 2024, 11:48
853
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал иранского нападающего

Мехди Тареми покинул «Порту»

13 июля 2024, 11:46 | Обновлено 13 июля 2024, 11:48
853
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал иранского нападающего
ФК Интер. Мехди Тареми

Миланский «Интер» официально объявил о подписании иранского нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал с чемпионами Италии контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов. Переход состоялся на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Мехди Тареми провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее «Интер» объявил о подписании польского полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.

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Мехди Тареми Интер Милан Порту трансферы трансферы Серии A свободный агент чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: ФК Интер Милан
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