ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал иранского нападающего
Мехди Тареми покинул «Порту»
Миланский «Интер» официально объявил о подписании иранского нападающего «Порту» Мехди Тареми.
Отмечается, что 31-летний футболист подписал с чемпионами Италии контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов. Переход состоялся на правах свободного агента.
В сезоне 2023/24 Мехди Тареми провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее «Интер» объявил о подписании польского полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.
Benvenuti a Mehdi e a tutti i tifosi 🇮🇷#ForzaInter #WelcomeMehdi— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 13, 2024
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