ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал иранского нападающего

Миланский «Интер» официально объявил о подписании иранского нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал с чемпионами Италии контракт, который будет действовать в течение следующих 3 сезонов. Переход состоялся на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Мехди Тареми провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее «Интер» объявил о подписании польского полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.