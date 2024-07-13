Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Благодаря быстрому голу Испания уверенно победит»
Чемпионат Европы
13 июля 2024, 10:48 |
169
1

Юрий ВИРТ: «Благодаря быстрому голу Испания уверенно победит»

Бывший голкипер сборной – о предстоящем финале Евро

13 июля 2024, 10:48 |
169
1
Юрий ВИРТ: «Благодаря быстрому голу Испания уверенно победит»
НК Верес. Юрий Вирт

14 июля состоится финал Евро-2024 в Германии по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии.

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от решающего противостояния:

– Как по мне, психологическое преимущество будет на стороне испанцев, которые единственные на континентальном чемпионате прошли марафонскую дистанцию без потерь. На стороне же англичан в нескольких матчах был фарт. Вот эта уверенность и должна помочь пиренейцам забить быстрый гол, а затем, когда британцы большими силами будут наступать, чтобы отыграться, усложнять сопернику жизнь острыми контрвыпадами.

Хотя и у англичан есть большой стимул прыгнуть выше головы, ведь эта сборная покоряла высшую ступень пьедестала почета только в далеком 1966 году, когда дома стала чемпионом мира. И нынешнему поколению сборной, конечно, очень хочется переписать историю и улучшить статистику выступлений на международной арене.

Но сделать это будет очень сложно, потому что и испанцы голодны до больших побед на уровне сборных: последний раз становились чемпионами Европы еще в 2012 году. И это также будет изрядно подогревать интерес к решающему противостоянию.

Ранее мы сообщали, что у Испании невероятный рекорд в финалах топ-турниров.

По теме:
Саутгейт рассказал о разнице в эмоциях от финала Евро-2020 и Евро-2024
Олли УОТКИНС: «Испания, скорее всего, была лучшей командой на Евро»
Легендарный Фигу высказался об игровом времени Роналду на Евро-2024
Юрий Вирт сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13 июля 2024, 02:05 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Пуканыч рассказал о разговоре с Ахметовым после автогола в матче с Динамо
Футбол | 13 июля 2024, 10:57 1
Пуканыч рассказал о разговоре с Ахметовым после автогола в матче с Динамо
Пуканыч рассказал о разговоре с Ахметовым после автогола в матче с Динамо

Президент «Шахтера» поддержал полузащитника

Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Футбол | 13.07.2024, 06:05
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
Победа женской сборной, возвращение Бех-Романчук, заявка Ротаня на ОИ-2024
ФОТО 18+. Украинская модель полностью оголила грудь на стадионе Евро-2024
Футбол | 13.07.2024, 03:24
ФОТО 18+. Украинская модель полностью оголила грудь на стадионе Евро-2024
ФОТО 18+. Украинская модель полностью оголила грудь на стадионе Евро-2024
Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
Футбол | 13.07.2024, 05:43
Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
Матч сборной Украины на Евро-2024 был под угрозой срыва. Известны детали
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fuz1982z
ти тормоз Англія виграє
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии
11.07.2024, 08:54 6
Футбол
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
12.07.2024, 11:12 26
Футбол
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
На второй тайм могли и не выходить. Сборная Украины поиздевалась над Косово
12.07.2024, 20:58 4
Футбол
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
12.07.2024, 07:15 11
Футбол
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
11.07.2024, 21:25 24
Теннис
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
11.07.2024, 10:50 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
12.07.2024, 10:06 99
Футбол
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
11.07.2024, 18:30 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем