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  4. Пуканыч рассказал о разговоре с Ахметовым после автогола в матче с Динамо
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 10:57 |
680
3

Пуканыч рассказал о разговоре с Ахметовым после автогола в матче с Динамо

Президент «Шахтера» поддержал полузащитника

13 июля 2024, 10:57 |
680
3
Пуканыч рассказал о разговоре с Ахметовым после автогола в матче с Динамо
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч рассказал о разговоре с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым после автогола в матче против киевского «Динамо»:

«У нас была игра против «Динамо», в которой я забил автогол, и мы проиграли 1:2. Таким образом за 3 тура до конца чемпионата киевляне опередили нас на 1 очко и вышли на первое место в сезоне 2002/03. Далее нас ждала еще одна игра с «Динамо» в финале Кубка Украины.

На следующий день мы встретились с Ахметовым на базе. Мне было стыдно перед ним, но он подозвал меня к себе и сказал: «Выше голову, тебе нужно как мужчине и спортсмену пройти через это. В спорте случаются неудачи, но у тебя будет шанс в финале Кубка исправиться и показать себя».

Тот финал мы «Динамо» также проиграли (1:2), но лично для меня матч получился удачным, и после него меня вызвали в национальную сборную Украины. Вот так за четыре дня кардинально изменилась ситуация».

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Адриан Пуканыч Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ринат Ахметов
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Serhii P.
програли "Динамо" 1:2, через 4 дні в фіналі Кубку України програли знову 1:2. То що змінилось? 
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-1
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dadlismit
Вывез в лес и поддержал ... 
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-1
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