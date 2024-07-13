Пуканыч рассказал о разговоре с Ахметовым после автогола в матче с Динамо

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Адриан Пуканыч рассказал о разговоре с президентом «горняков» Ринатом Ахметовым после автогола в матче против киевского «Динамо»:

«У нас была игра против «Динамо», в которой я забил автогол, и мы проиграли 1:2. Таким образом за 3 тура до конца чемпионата киевляне опередили нас на 1 очко и вышли на первое место в сезоне 2002/03. Далее нас ждала еще одна игра с «Динамо» в финале Кубка Украины.

На следующий день мы встретились с Ахметовым на базе. Мне было стыдно перед ним, но он подозвал меня к себе и сказал: «Выше голову, тебе нужно как мужчине и спортсмену пройти через это. В спорте случаются неудачи, но у тебя будет шанс в финале Кубка исправиться и показать себя».

Тот финал мы «Динамо» также проиграли (1:2), но лично для меня матч получился удачным, и после него меня вызвали в национальную сборную Украины. Вот так за четыре дня кардинально изменилась ситуация».