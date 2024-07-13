Олли УОТКИНС: «Испания, скорее всего, была лучшей командой на Евро»

Нападающий сборной Англии Олли Уоткинс поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 против национальной команды Испании:

«Испания провела несколько очень тяжелых матчей. Они, пожалуй, были лучшей командой турнира до этого времени. Их нападающие очень динамичные, молодые, полные уверенности и прямолинейные. Родри – невероятный игрок. Но у нас есть голы отовсюду и таланты мирового уровня. Это будет очень захватывающий матч, и я не могу дождаться, чтобы стать его частью.

На групповом этапе мы играли не в свой лучший футбол – не надо быть гением, чтобы это понять. Главное, что мы не проигрывали, и чем дальше, тем лучше мы играли в футбол. Мы контролируем игру. Если мы проигрываем в один мяч, мы не падаем духом. Мы продемонстрировали сплоченность, что все готовы упорно работать как одна команда. Мы становимся сильнее. Надеюсь, мы сможем выполнить свою работу».

Матч Испания – Англия состоится 14 июля в 22:00 по киевскому времени.