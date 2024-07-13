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Товарищеские матчи
Подолье
12.07.2024 17:00 – FT 3 : 3
Нива Винница
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Украина. Первая лига
13 июля 2024, 03:55 | Обновлено 13 июля 2024, 04:46
58
0

Подолье и винницкая Нива расписали ничью в товарищеском матче с 6 голами

Игра завершилась со счетом 3:3, поединок прошел в Хмельницком

13 июля 2024, 03:55 | Обновлено 13 июля 2024, 04:46
58
0
Подолье и винницкая Нива расписали ничью в товарищеском матче с 6 голами
ФК Подолье

12 июля состоялся товарищеский матч между командами Подолье и винницкая Нива. Игра завершилась со счетом 3:3.

Поединок стартовал в 17:00 по Киеву в Хмельницком на поле спортивного комплекса «Хмельницкий».

За Подолье голы забили Иван Оробец и два игрока на просмотре. У винницкого коллектива отличились Дмитрий Рогульский, Александр Борячук и Евгений Костюков.

Товарищеский матч. 12 июля. Хмельницкий

Подолье – Нива Винница – 3:3

Голы: Оробец, ИНП, ИНП – Рогульский, Борячук, Костюков

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Подолье Хмельницкий Нива Винница товарищеские матчи Первая лига Украины Вторая лига Украины
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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