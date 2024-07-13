Подолье и винницкая Нива расписали ничью в товарищеском матче с 6 голами

12 июля состоялся товарищеский матч между командами Подолье и винницкая Нива. Игра завершилась со счетом 3:3.

Поединок стартовал в 17:00 по Киеву в Хмельницком на поле спортивного комплекса «Хмельницкий».

За Подолье голы забили Иван Оробец и два игрока на просмотре. У винницкого коллектива отличились Дмитрий Рогульский, Александр Борячук и Евгений Костюков.

Товарищеский матч. 12 июля. Хмельницкий

Подолье – Нива Винница – 3:3

Голы: Оробец, ИНП, ИНП – Рогульский, Борячук, Костюков