Жувентуде – Интернасьонал. Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Бразилии

13 июля на «Алфредо Жакон» пройдет ответный матч 1/16 финала кубка Бразилии, в котором «Жувентуде» встретится с «Интернасьоналом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Жувентуде

Команда в последнее время превращается в типичный футбольный лифт. В прошлом сезоне это сработало на пользу попугайчиков. Они смогли показать достаточно высокий результат в Серии В, чтобы уверенно, со второго места, подниматься в высший дивизион страны. И, безусловно, основной задачей будет закрепиться там, не вылететь назад. И старт был вполне удачным: всего 1 поражение, пусть и 1:5 (на поле Ботафого) при паре побед в 7 первых турах. Но потом темп постепенно утрачивался, впрочем, проигрывали и дальше только на выезде. А Гремио получилось оформить разгромную победу. В кубке чуть не вылетели от первого же соперника, Игуату. Зато Пайсанду дома победили 3:1, а у красных вырвали победу в гостях.

Ставки на матч Жувентуде – Интернасьонал

Интернасьонал

Клуб в прошлом сезоне снова был далек от реализации всех амбиций своего руководства, да и болельщиков. Колорадос закончили на 9-й позиции, всего лишь на экваторе итоговой таблицы Серии А. Таким образом, они отправились этой весной только в Копу Судамерикана, и, кстати, до последнего там боролись за второе место с Делфином - все решилось в пользу бразильцев за счет очной победы в последнем поединке. Нестабильными остаются результаты и в национальном чемпионате. Беря по одной-двум победам, потом красные проигрывают или играют максимум вничью. Даже Васко да Гама дома уступили 1:2. При этом в кубке без малейших проблем пройдено АСА и Нова-Игуасу. Дома с соседом не получилось даже за ничью зацепиться - пропустили роковой гол на 4-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

Попугаи выиграли в основное время только 1 поединок из 10 последних. Но при этом весной в кубке штата смогли в полуфинале выбить соперника - по пенальти, на седьмом ударе в серии!

Прогноз

GGBET не верит в хозяев арены. Но они точно живее гостей, и нужно ставить на попугаев при форе 0 (коэффициент - 2,2).