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Саудовская Аравия
12 июля 2024, 22:11 |
732
0

Аль-Наср хочет продлить контракт Роналду. Бомбардир не вернется в Европу

У игрока остался год по контракту

12 июля 2024, 22:11 |
732
0
Аль-Наср хочет продлить контракт Роналду. Бомбардир не вернется в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Клуб «Аль-Наср» настроен продлить контракт форварда Криштиану Роналду, чей договор завершается летом 2025 года. Руководство хочет сохранить игрока до ЧМ-2026.

Сообщается, что сам португалец больше не планирует возвращаться играть в Европу, поэтому рассмотрит возможность продлить договор, хотя пока не ясности, когда может быть достигнут прогресс в переговорах.

В минувшем сезоне 39-летний Роналду во всех турнирах забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах.

Ранее Криштиану признал, что надеется сыграть на ЧМ-2026.

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Иван Зинченко Источник: Give me Sport
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