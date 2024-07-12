Аль-Наср хочет продлить контракт Роналду. Бомбардир не вернется в Европу

Клуб «Аль-Наср» настроен продлить контракт форварда Криштиану Роналду, чей договор завершается летом 2025 года. Руководство хочет сохранить игрока до ЧМ-2026.

Сообщается, что сам португалец больше не планирует возвращаться играть в Европу, поэтому рассмотрит возможность продлить договор, хотя пока не ясности, когда может быть достигнут прогресс в переговорах.

В минувшем сезоне 39-летний Роналду во всех турнирах забил 44 гола и сделал 13 результативных передач в 45 матчах.

Ранее Криштиану признал, что надеется сыграть на ЧМ-2026.