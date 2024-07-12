ВИДЕО. Вне состава Бенфики. Трубин показал тренировку в отпуске

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин после Евро-2024 получил отдых, однако игрок тренируется индивидуально и уже готовится к сезону.

«Тренировка – это моя самодисциплина», – отметил Трубин.

Сообщается, что португальская команда, которая уже начала сбор, ждет возвращения Трубина 18 июля.

Трубин перешел в «Бенфику» год назад после трансфера из «Шахтера» и быстро стал основным вратарем команды. В минувшем сезоне провел 48 матчей, 17 раз сыграл на ноль.

