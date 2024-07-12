Португалия12 июля 2024, 21:10 |
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ВИДЕО. Вне состава Бенфики. Трубин показал тренировку в отпуске
Игрок вскоре вернется в расположение команды
12 июля 2024, 21:10 |
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Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин после Евро-2024 получил отдых, однако игрок тренируется индивидуально и уже готовится к сезону.
«Тренировка – это моя самодисциплина», – отметил Трубин.
Сообщается, что португальская команда, которая уже начала сбор, ждет возвращения Трубина 18 июля.
Трубин перешел в «Бенфику» год назад после трансфера из «Шахтера» и быстро стал основным вратарем команды. В минувшем сезоне провел 48 матчей, 17 раз сыграл на ноль.
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