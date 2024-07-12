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  4. ВИДЕО. Вне состава Бенфики. Трубин показал тренировку в отпуске
Португалия
12 июля 2024, 21:10 |
218
0

ВИДЕО. Вне состава Бенфики. Трубин показал тренировку в отпуске

Игрок вскоре вернется в расположение команды

12 июля 2024, 21:10 |
218
0
ВИДЕО. Вне состава Бенфики. Трубин показал тренировку в отпуске
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин после Евро-2024 получил отдых, однако игрок тренируется индивидуально и уже готовится к сезону.

«Тренировка – это моя самодисциплина», – отметил Трубин.

Сообщается, что португальская команда, которая уже начала сбор, ждет возвращения Трубина 18 июля.

Трубин перешел в «Бенфику» год назад после трансфера из «Шахтера» и быстро стал основным вратарем команды. В минувшем сезоне провел 48 матчей, 17 раз сыграл на ноль.

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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