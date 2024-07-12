Лунин признался, из-за чего ему будет трудно остаться в Реале
Украинский вратарь может покинуть клуб уже этим летом
Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал о конкуренции за место в стартовом составе «Реала».
«Если я бы на сто процентов думал, что я резервный вратарь, то я бы не начинал предсезонную подготовку. Я хорошо знаю свой уровень и могу достичь большего.
Я понимаю, что мне будет трудно, ведь я конкурирую с Куртуа, он – один из лучших в мире. Я хочу играть в каждом матче и быть первым номером, и это нормально.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее Лунин намекнул, что он может покинуть «Реал».
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