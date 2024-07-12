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Испания
12 июля 2024, 20:35 | Обновлено 12 июля 2024, 21:08
1153
1

Лунин признался, из-за чего ему будет трудно остаться в Реале

Украинский вратарь может покинуть клуб уже этим летом

12 июля 2024, 20:35 | Обновлено 12 июля 2024, 21:08
1153
1
Лунин признался, из-за чего ему будет трудно остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал о конкуренции за место в стартовом составе «Реала».

«Если я бы на сто процентов думал, что я резервный вратарь, то я бы не начинал предсезонную подготовку. Я хорошо знаю свой уровень и могу достичь большего.

Я понимаю, что мне будет трудно, ведь я конкурирую с Куртуа, он – один из лучших в мире. Я хочу играть в каждом матче и быть первым номером, и это нормально.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее Лунин намекнул, что он может покинуть «Реал».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Saar
Якщо ти визнав статус Куртуа, то не ний! Якщо не можеш конкурувати- йди в Алавес чи Хетафе, там буде шанс.
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