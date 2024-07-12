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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 20:28 | Обновлено 12 июля 2024, 21:08
1414
2

Президент Вереса: «Кто выдал Днепру-1 аттестат? Потеряем место в еврокубке»

Надеин удивлен, что клуб допустили к новому сезону

12 июля 2024, 20:28 | Обновлено 12 июля 2024, 21:08
1414
2
Президент Вереса: «Кто выдал Днепру-1 аттестат? Потеряем место в еврокубке»
СК Днепр-1

Президент «Вереса» Иван Надеин считает, что аттестационный комитет УАФ не должен был выдавать разрешение «Днепру-1» на участие в новом сезоне, в том числе еврокубковом.

Сейчас у днепровского клуба есть финансовые проблемы, которые могут не позволить стартовать в сезоне.

«Слухи о возможных проблемах «Днепра-1» появились очень давно. Если есть проблема с выплатой заработной платы – как можно выдавать клубу Аттестат? Аттестат выдали участнику еврокубка. Из-за аттестационного комитета Украина может потерять представителя на евроарене. Здесь корень этой истории, по моему мнению».

«Как выходить из ситуации – обратить внимание на реформу аттестационных органов. Для начала вовлечь в этот процесс УПЛ. Если проблема в аттестации, то «Днепр-1» должен заменить «Минай», – сказал Надеин.

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Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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Комментарии 2
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C.Пеклов
Покарати треба тих,хто його видав...
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+2
Boodya
В нас взагалі з атестатами біда, так що це норм практика в нас, видавати атестати аби-як 
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+1
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