Президент Вереса: «Кто выдал Днепру-1 аттестат? Потеряем место в еврокубке»

Президент «Вереса» Иван Надеин считает, что аттестационный комитет УАФ не должен был выдавать разрешение «Днепру-1» на участие в новом сезоне, в том числе еврокубковом.

Сейчас у днепровского клуба есть финансовые проблемы, которые могут не позволить стартовать в сезоне.

«Слухи о возможных проблемах «Днепра-1» появились очень давно. Если есть проблема с выплатой заработной платы – как можно выдавать клубу Аттестат? Аттестат выдали участнику еврокубка. Из-за аттестационного комитета Украина может потерять представителя на евроарене. Здесь корень этой истории, по моему мнению».

«Как выходить из ситуации – обратить внимание на реформу аттестационных органов. Для начала вовлечь в этот процесс УПЛ. Если проблема в аттестации, то «Днепр-1» должен заменить «Минай», – сказал Надеин.