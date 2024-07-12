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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 19:28 | Обновлено 12 июля 2024, 19:33
614
8

«Мы не закончили». Пушич рассказал о трансферах Шахтера

Тренер хочет больше новичков в составе

12 июля 2024, 19:28 | Обновлено 12 июля 2024, 19:33
614
8
«Мы не закончили». Пушич рассказал о трансферах Шахтера
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич считает, что клуб еще не закончил трансферную работу и продолжает искать новичков для действующего чемпиона Украины.

«Новички? Нет, мы никогда не прекращаем поиски. Если клуб хочет быть на том уровне, который мы для себя определили, а это самый высокий уровень, то пока продолжается трансферное окно, мы не закончили».

«Продолжаем улучшаться на каждом уровне», – сказал Пушич.

Летом клуб подписал вратаря Кирилла Фесюна, защитника Алаа Грама и универсала Бартола Франьича. Кроме того, из аренд вернулись Винисиус Тобиас и Педриньо.

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Шахтер Донецк Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 8
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FunnyCat_____
cудьями еще нужно затариться на новый сезон
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serhiy
Вони там всі як грибами обїлися. Чекаю на виграш ЛЧ ).
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