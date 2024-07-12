«Мы не закончили». Пушич рассказал о трансферах Шахтера

Наставник «Шахтера» Марино Пушич считает, что клуб еще не закончил трансферную работу и продолжает искать новичков для действующего чемпиона Украины.

«Новички? Нет, мы никогда не прекращаем поиски. Если клуб хочет быть на том уровне, который мы для себя определили, а это самый высокий уровень, то пока продолжается трансферное окно, мы не закончили».

«Продолжаем улучшаться на каждом уровне», – сказал Пушич.

Летом клуб подписал вратаря Кирилла Фесюна, защитника Алаа Грама и универсала Бартола Франьича. Кроме того, из аренд вернулись Винисиус Тобиас и Педриньо.