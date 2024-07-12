Верес предложил расширить УПЛ до 18 команд. Кто мог бы пополнить элиту

Президент Вереса Иван Надеин считает, что УПЛ стоило задуматься о расширении чемпионата до 18 участников. Вместо Днепра-1, который может прекратить существование, взять еще три команды.

«У нас очень мало матчей в сезоне. 32 официальных игры вместе с кубковыми. Два дополнительных матча осенью и весной радикально не повлияют на календарь. Так мы увеличим количество команд до 18, количество матчей в чемпионате вырастет до 34 и мы допустим к чемпионату и Минай, и Металлист 1925, и третью команду Первой лиги Левый Берег, которая имеет прекрасную инфраструктуру».

«Лига, которая расширяется во время войны – это лига смелости», – считает Надеин.

Сейчас все еще нет понимания, продолжит ли Днепр-1 существование и кто его заменит, если нет.