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  4. Верес предложил расширить УПЛ до 18 команд. Кто мог бы пополнить элиту
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 19:12 |
973
5

Верес предложил расширить УПЛ до 18 команд. Кто мог бы пополнить элиту

Надеин считает, что у команд слишком мало матчей

12 июля 2024, 19:12 |
973
5
Верес предложил расширить УПЛ до 18 команд. Кто мог бы пополнить элиту
ФК Верес. Иван Надеин

Президент Вереса Иван Надеин считает, что УПЛ стоило задуматься о расширении чемпионата до 18 участников. Вместо Днепра-1, который может прекратить существование, взять еще три команды.

«У нас очень мало матчей в сезоне. 32 официальных игры вместе с кубковыми. Два дополнительных матча осенью и весной радикально не повлияют на календарь. Так мы увеличим количество команд до 18, количество матчей в чемпионате вырастет до 34 и мы допустим к чемпионату и Минай, и Металлист 1925, и третью команду Первой лиги Левый Берег, которая имеет прекрасную инфраструктуру».

«Лига, которая расширяется во время войны – это лига смелости», – считает Надеин.

Сейчас все еще нет понимания, продолжит ли Днепр-1 существование и кто его заменит, если нет.

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Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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Комментарии 5
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Dikcher
дебіл
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+1
Boodya
18? Тут стабільних 16 під питанням. Давайте вже 40 хай грають
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+1
Олег Мандрівник
Скорее сократить до 14
Ответить
+1
serhiy
І так немає на що дивитися.  Тим більше на "Верес".
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-1
Михайло Думич
Я за 20 без зимової перерви.
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-1
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