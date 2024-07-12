Арбитр финала Евро-2024 установит рекорд чемпионатов Европы

На финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией (14 июля, 22:00 по Киеву) УЕФА назначил французскую бригаду судей во главе с Франсуа Летексье.

В возрасте 35 лет Летексье станет самым молодым в истории судьей финала чемпионата Европы. Он превзойдет рекорд шведа Андерса Фриска, который обслуживал решающий матч Евро-2000 между Италией и Францией в 37-летнем возрасте.

Самым возрастным судьей финалов Евро остается чех Войтех Христов, который отработал на финале Евро-1984 между Францией и Испанией в возрасте 49 лет.