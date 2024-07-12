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  4. Арбитр финала Евро-2024 установит рекорд чемпионатов Европы
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 19:09 |
544
0

Арбитр финала Евро-2024 установит рекорд чемпионатов Европы

Франсуа Летексье – арбитр финального матча

12 июля 2024, 19:09 |
544
0
Арбитр финала Евро-2024 установит рекорд чемпионатов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсуа Летексье

На финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией (14 июля, 22:00 по Киеву) УЕФА назначил французскую бригаду судей во главе с Франсуа Летексье.

В возрасте 35 лет Летексье станет самым молодым в истории судьей финала чемпионата Европы. Он превзойдет рекорд шведа Андерса Фриска, который обслуживал решающий матч Евро-2000 между Италией и Францией в 37-летнем возрасте.

Самым возрастным судьей финалов Евро остается чех Войтех Христов, который отработал на финале Евро-1984 между Францией и Испанией в возрасте 49 лет.

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Евро-2024 статистика рекорд судейские назначения Испания - Англия
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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