Арбитр финала Евро-2024 установит рекорд чемпионатов Европы
Франсуа Летексье – арбитр финального матча
На финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией (14 июля, 22:00 по Киеву) УЕФА назначил французскую бригаду судей во главе с Франсуа Летексье.
В возрасте 35 лет Летексье станет самым молодым в истории судьей финала чемпионата Европы. Он превзойдет рекорд шведа Андерса Фриска, который обслуживал решающий матч Евро-2000 между Италией и Францией в 37-летнем возрасте.
Самым возрастным судьей финалов Евро остается чех Войтех Христов, который отработал на финале Евро-1984 между Францией и Испанией в возрасте 49 лет.
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