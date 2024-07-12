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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 18:00 | Обновлено 12 июля 2024, 18:11
147
0

Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025

Начало матча против Косово в 19:00 по киевскому времени

12 июля 2024, 18:00 | Обновлено 12 июля 2024, 18:11
147
0
Стал известен состав Украины на матч отбора к женскому Евро-2025
УАФ

Женская сборная Украины назвала состав на матч против Косово в группе отбора на Евро-2025 по футболу.

Sport.ua проведет видеотрансляцию этого матча.

В стартовую 11-ку вошли: Келюшик – Корсун, Апанащенко, Шматко, Басанская – Химыч, Петрик – Андрухив, Калинина, Овдийчук – Кравчук.

Начало матча Косово – Украина в 19:00 по киевскому времени. Перед заключительными поединками группы отбора украинки идут на третьем месте с 5 очками, что необходимо для выхода в плей-офф.

По теме:
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Женская сборная Украины сегодня, 12 июля, проведет матч с командой Косово
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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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