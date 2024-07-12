ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал защитника Манчестер Сити

«Реал Сосьедад» официально сообщил о подписании левого защитника «Манчестер Сити» Серхио Гомеса. Контракт с 23-летним испанцем рассчитан на шесть лет – до лета 2030 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, трансфер обошелся «Реал Сосьедаду» в 10 миллионов евро. Также «Манчестер Сити» получит 30% от суммы следующего трансфера Гомеса.

Летом 2022 года «Манчестер Сити» заплатил за Гомеса «Андерлехту» 15 миллионов евро. За два года испанец провел всего 18 матчей в АПЛ и отличился 2 ассистами.