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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал защитника Манчестер Сити
Испания
12 июля 2024, 16:51 |
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал защитника Манчестер Сити

Серхио Гомес вернулся в Испанию

12 июля 2024, 16:51 |
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал защитника Манчестер Сити
ФК Реал Сосьедад. Серхио Гомес

«Реал Сосьедад» официально сообщил о подписании левого защитника «Манчестер Сити» Серхио Гомеса. Контракт с 23-летним испанцем рассчитан на шесть лет – до лета 2030 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, трансфер обошелся «Реал Сосьедаду» в 10 миллионов евро. Также «Манчестер Сити» получит 30% от суммы следующего трансфера Гомеса.

Летом 2022 года «Манчестер Сити» заплатил за Гомеса «Андерлехту» 15 миллионов евро. За два года испанец провел всего 18 матчей в АПЛ и отличился 2 ассистами.

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Серхио Гомес Реал Сосьедад Манчестер Сити трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Реал Сосьедад
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