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  4. АНДРИЕВСКИЙ: «Рассчитываем только на групповой этап Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
12 июля 2024, 16:22 |
283
1

АНДРИЕВСКИЙ: «Рассчитываем только на групповой этап Лиги чемпионов»

Хавбек «Динамо» – о целях на сезон

12 июля 2024, 16:22 |
283
1
АНДРИЕВСКИЙ: «Рассчитываем только на групповой этап Лиги чемпионов»
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал о подготовке команды к новому сезону:

— В течение первых дней было трудно психологически, ведь мы все видели, что произошло в Киеве — на это трудно было смотреть. Но мы все профессионалы, нам нужно выполнять свою работу (при этих словах на глазах у Александра появились слезы, - прим.).

— Команда выполняет много беговой работы, как долго еще нужно улучшать физическое состояние?
— Сейчас по кругу больше бегают наши сборники, чем мы (улыбается), ведь мы больше работали на функциональную готовность в Киеве и в первые дни в Австрии. Сейчас тренировки направлены на тактическую подготовку и игровые упражнения с мячом.

— Есть ли какие-то послабления для опытных игроков?
— Нет, наоборот — тренеры требуют больше, чем от молодых, но это нормально. Мы более опытные, поэтому должны работать больше, чем молодежь.

— Какие ваши впечатления от первого контрольного поединка с «Падерборном»?
— Нормальные. Мы играли этот матч на фоне нагрузок, понимали, что функционально будет трудно с таким мощным соперником. Но все нормально.

— Сегодняшняя тренировка начиналась при солнечной погоде, потом был ливень, теперь снова солнце. Изменение погоды дополнительно влияет на ход занятий?
— Нет. Но скажу, что лучше тренироваться под дождем, чем под солнцем. Мы в Австрии не впервые, поэтому привыкли к таким изменениям.

— Как в целом можете оценить условия и качество газона?
— Все супер. Мы здесь ненадолго — на 12 дней, думаю, газон продержится в хорошем состоянии до конца сбора.

— Команда уже испытала новые мячи, которыми будет играть в чемпионате Украины, как они вам?
— Подобные мячи были и в прошлом году, просто Премьер-лига немного изменила дизайн. В общем, мы привыкли к ним.

— Для вас, как для футболиста, который обладает прекрасным ударом и является мастером передач, важно, каким мячом играть?
— Конечно, важно. Но у меня никаких нареканий на эти мячи нет.

— Какие ваши ожидания от матчей с «Партизаном» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов?
— Мы думаем и рассчитываем только на групповой этап Лиги чемпионов, поэтому максимально серьезно настраиваемся на эти матчи. Понимаем, что будет тяжело, но мы к этому готовы.

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Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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ZANREGENT1993
Ребята,не надо болтать. Выигрывайте по возможности в каждом матче и всё.
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