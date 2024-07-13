13 июля на «Минейрау» пройдет матч 17-го тура Серии А Бразилии, в котором «Крузейро» встретится с «Ред Булл Брагантино». Поединок начнется в 22:00 по rскому времени.

Крузейро

Команда, при своей немалой, даже по меркам Бразилии, популярности, ухитрилась потерять прописку в Серии А. Тогда на помощь родному клубу пришел легендарный Роналдо. При нем как инвесторе получилось вернуться в высший дивизион страны, и даже взять там 14-е место - не заоблачный результат, конечно, но даже он гарантировал выход в международные турниры. Только в Копу Судамерикана, но там, по трижды сыграв вничью и выиграв, бразильцы возглавили свою группу. Ну, а в родной Серии А они продолжили подъем, достаточно уверенно поднявшись в верхнюю часть таблицы. Сказывается, правда, зависимость от фактора поля, и при неплохих результатах дома команда проигрывала в гостях у Баии, Фламенго и даже Крисиумы. Но хотя бы с кризисным Гремио смогли сыграть на победу, оформив на выезде 2:0.

Ставки на матч Крузейро – Ред Булл Брагантино

Ред Булл Брагантино

Клуб после присоединения к известной международной франшизе и ребрендинга смог прибавить. Не обходится без спадов и неудачных сезонов, но прошлый получился для львов вполне удачным, принеся итоговое 6-е место в Серии А. На пути в Копу Либертадорес все-таки стал в решающем раунде отбора Ботафого, но в более простой Копе Судамерикана с 13-ю очками бразильцы уверенно, пусть и со второго места (у Расинга и вовсе 15) шагнули в плей-офф. На внутренней арене сложно удерживаться на уровне результатов прошлого сезона, тем более что с середины мая проигрывают практически каждый второй поединок. Особенно часто подопечные Педру Кайшиньи остаются без очков после выездных матчей. Так было и в прошлом туре: 0:2 на поле Сан-Паулу.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, проводя первые официальные матчи за четверть столетия, лисы разгромно выиграли 3:0 на выезде, но уже в домашнем поединке потом ограничились нулевой ничьей.

Прогноз

GGBET верит в хозяев. С учетом того, как важен фактор поля, ставим на победу лис дома (коэффициент - 2,03).