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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 15:53 | Обновлено 12 июля 2024, 15:54
245
0

Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями перед финалом Евро-2024

Дани Ольмо жаждет выиграть титул

12 июля 2024, 15:53 | Обновлено 12 июля 2024, 15:54
245
0
Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями перед финалом Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от финала Евро-2024 против сборной Англии.

«У нас есть уникальный стиль, он хорошо работает, это сильная сторона. В рамках этого стиля ты всегда пытаешься придумать новые детали, которые может предложить тренер. Общая философия не изменится».

Я понятия не имею, сколько болельщиков будет с той или другой стороны. Если наши болельщики будут поддерживать нас так же, как до сих пор, то все будет в порядке.

Путь к финалу был нелегким. Но чтобы выиграть Евро, нужно победить лучших. Победа над Германией дома была большим достижением. Но мы выйдем на матч с Англией с той же мыслью, что и в каждой игре – играть в свою игру и побеждать.

Никто не выигрывал семь матчей подряд на Евро? Мы думаем только о финале. Ни о рекордах, ни о будущем. Мы в 90 минутах от победы, спустя три года после того, как не вышли в финал Евро-2020. Мы играем, чтобы победить», – сказал футболист.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Золотая бутса сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Дани Ольмо Испания - Англия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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