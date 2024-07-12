Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями перед финалом Евро-2024

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от финала Евро-2024 против сборной Англии.

«У нас есть уникальный стиль, он хорошо работает, это сильная сторона. В рамках этого стиля ты всегда пытаешься придумать новые детали, которые может предложить тренер. Общая философия не изменится».

Я понятия не имею, сколько болельщиков будет с той или другой стороны. Если наши болельщики будут поддерживать нас так же, как до сих пор, то все будет в порядке.

Путь к финалу был нелегким. Но чтобы выиграть Евро, нужно победить лучших. Победа над Германией дома была большим достижением. Но мы выйдем на матч с Англией с той же мыслью, что и в каждой игре – играть в свою игру и побеждать.

Никто не выигрывал семь матчей подряд на Евро? Мы думаем только о финале. Ни о рекордах, ни о будущем. Мы в 90 минутах от победы, спустя три года после того, как не вышли в финал Евро-2020. Мы играем, чтобы победить», – сказал футболист.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.