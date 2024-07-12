Бенфика – Фаренсе. Прогноз и анонс на товарищеский матч

12 июля пройдет товарищеский матч, в котором «Бенфика» встретится с «Фаренсе». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда готовится к третьему сезону под руководством Рогера Шмидта. Немец отлично начинал в Лиссабоне, в том числе выиграл наконец-то для гранда чемпионский титул. Защитить золото, правда, не получилось. Долго шла гонка один на один с соседями, Спортингом. Но в итоге львы смогли уверенно уйти в отрыв, и набрали аж на 9 очков больше, чем вечный соперник. А ведь также португальцы провалились в Лиге чемпионов, не выйдя из группы, да и в других турнирах ничего толком не удалось. Но все-таки наставнику дали еще один шанс. Заодно уже начали укреплять состав. Выложили немалые 17 миллионов за Эвангелоса Павлидиса из АЗ. Это лучший бомбардир прошлого сезона в голландской Эредивии, который наколотил 29 голов, и только один из них - с пенальти. Конечно, вспоминается, как в Португалии не раскрылся Яремчук, но Шмидт до этого работал в Нидерландах, и, конечно, новичок пришел по его запросу.

Ставки на матч Бенфика – Фаренсе

Фаренсе

Клуб в свое время, в середине 90-х, даже играл в Кубке УЕФА, правда, проведя там минимальное время. Но потом был ворох проблем, и спортивных, и финансовых, и в итоге доходило до падения в шестой, уже откровенно любительский, дивизион. Подъем был медленный и сменялся понижением в классе. Достаточно сказать, что за последние два десятилетия был только один сезон в Примейре - 2020/2021, и то новичок не смог устоять, вылетев с 17-го, предпоследнего места. И пошло два года на то, чтобы наконец-то завоевать право снова сыграть в вышке. Зато 2023/2024 принес 10 побед и 37 очков, что позволило закончить на десятой позиции. Особенно хорош был новичок, Бруно Дуарте: бразилец, что прибыл из саудовского Дамака, наколотил 13 голов. Но как его удержать в скромном проекте?

Статистика личных встреч

Орлы безусловно доминируют. Но из трех последних официальных матчей они выиграли только однажды.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что лиссабонский гранд сильнее, вопрос только насколько. Ставим на то, что он выиграет при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,7).