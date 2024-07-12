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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 15:27 |
89
0

Чемпион мира-2018 хочет завершить карьеру в сборной Франции

Бенжамен Павар может сосредоточиться на клубном футболе

12 июля 2024, 15:27 |
89
0
Чемпион мира-2018 хочет завершить карьеру в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Звездный защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар рассматривает возможность завершения карьеры в сборной Франции. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, Павара не устраивает его нынешний статус в сборной Франции. 28-летний защитник попал в заявку команды Дидье Дешама на Евро-2024, но не сыграл на турнире ни минуты. Окончательное решение по поводу своего будущего в сборной Франции Павар примет в ближайшие недели.

Павар выступает за сборную Франции с 2018 года. Суммарно провел за команду 54 матча и забил 5 голов. Со сборной Франции Павар стал чемпионом мира 2018 года.

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Дополнительный вопрос: 30 минут – излишек или нет?
Бенжамен Павар сборная Франции по футболу Евро-2024 завершение карьеры
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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