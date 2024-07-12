Чемпион мира-2018 хочет завершить карьеру в сборной Франции

Звездный защитник миланского «Интера» Бенжамен Павар рассматривает возможность завершения карьеры в сборной Франции. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, Павара не устраивает его нынешний статус в сборной Франции. 28-летний защитник попал в заявку команды Дидье Дешама на Евро-2024, но не сыграл на турнире ни минуты. Окончательное решение по поводу своего будущего в сборной Франции Павар примет в ближайшие недели.

Павар выступает за сборную Франции с 2018 года. Суммарно провел за команду 54 матча и забил 5 голов. Со сборной Франции Павар стал чемпионом мира 2018 года.