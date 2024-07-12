Дани ОЛЬМО – о Золотой бутсе: «Абсолютно все равно, забиваю я или вратарь»

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо рассказал, стремится ли он выиграть «Золотую бутсу» на Евро-2024.

«Пока мы побеждаем, мне абсолютно все равно, забиваю я или Унаи Симон [вратарь]! Все дело только в победе. Всегда», – сказал Дани.

Отметим, что Ольмо забил 3 гола на Евро, два на своем счету имеет его товарищ по команде Фабиан Руис. У остальных участников финала, который состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву, не больше одного.