Чемпионат Европы12 июля 2024, 15:20 | Обновлено 12 июля 2024, 15:23
63
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Дани ОЛЬМО – о Золотой бутсе: «Абсолютно все равно, забиваю я или вратарь»
Полузащитника сборной Испании больше интересуют титулы
12 июля 2024, 15:20 | Обновлено 12 июля 2024, 15:23
63
0
Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо рассказал, стремится ли он выиграть «Золотую бутсу» на Евро-2024.
«Пока мы побеждаем, мне абсолютно все равно, забиваю я или Унаи Симон [вратарь]! Все дело только в победе. Всегда», – сказал Дани.
Отметим, что Ольмо забил 3 гола на Евро, два на своем счету имеет его товарищ по команде Фабиан Руис. У остальных участников финала, который состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву, не больше одного.
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