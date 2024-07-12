Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дани ОЛЬМО – о Золотой бутсе: «Абсолютно все равно, забиваю я или вратарь»
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 15:20 | Обновлено 12 июля 2024, 15:23
63
0

Дани ОЛЬМО – о Золотой бутсе: «Абсолютно все равно, забиваю я или вратарь»

Полузащитника сборной Испании больше интересуют титулы

12 июля 2024, 15:20 | Обновлено 12 июля 2024, 15:23
63
0
Дани ОЛЬМО – о Золотой бутсе: «Абсолютно все равно, забиваю я или вратарь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо рассказал, стремится ли он выиграть «Золотую бутсу» на Евро-2024.

«Пока мы побеждаем, мне абсолютно все равно, забиваю я или Унаи Симон [вратарь]! Все дело только в победе. Всегда», – сказал Дани.

Отметим, что Ольмо забил 3 гола на Евро, два на своем счету имеет его товарищ по команде Фабиан Руис. У остальных участников финала, который состоится 14 июля в Берлине в 22:00 по Киеву, не больше одного.

По теме:
Чемпион мира-2018 хочет завершить карьеру в сборной Франции
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
РОДРИ: «У англичан талантливая команда, но у нас есть свои козыри»
Дани Ольмо сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Англия Золотая бутса
Владимир Клепач Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 12 июля 2024, 06:30 12
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024

Они точно воспользовались той «витриной», которой для скаутов является чемпионат Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
Футбол | 12 июля 2024, 10:06 80
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна

Донецкий клуб получит в разы меньше, чем мог бы…

Семья Мбаппе близка к приобретению французского футбольного клуба
Футбол | 12.07.2024, 14:02
Семья Мбаппе близка к приобретению французского футбольного клуба
Семья Мбаппе близка к приобретению французского футбольного клуба
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Футбол | 12.07.2024, 11:02
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бокс | 11.07.2024, 20:45
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
11.07.2024, 21:25 24
Теннис
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
В ПФЛ определили, кто в Первой лиге заменит Минай
11.07.2024, 22:15 7
Футбол
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
11.07.2024, 18:30 8
Теннис
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
11.07.2024, 04:38 2
Футбол
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
11.07.2024, 04:29 1
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем