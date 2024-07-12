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12 июля 2024, 14:54 |
493
0

Легендарного хавбека подозревают в причастности к торговле наркотиками

Уэсли Снейдер попал в очень неприятную ситуацию

12 июля 2024, 14:54 |
493
0
Легендарного хавбека подозревают в причастности к торговле наркотиками
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэсли Снейдер

Легендарного экс-полузащитника сборной Нидерландов Уэсли Снейдера подозревают в причастности к отмыванию денег организованной преступной группировки.

Дело в том, что он является акционером строительной компании, через которую отмывали огромные суммы денег (речь идет о миллионах евро) австралийской преступной группировки, которая занимается торговлей наркотиками.

Фамилия Снейдера фигурирует в материалах следствия, но сам 40-летний экс-футболист заявил, что ничего не знал о связях компании с преступниками. Также Снейдер сообщил, что не смог вернуть инвестиции, которые вложил в эту строительную компанию.

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Уэсли Снейдер преступность
Олег Дидух Источник: RTL
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