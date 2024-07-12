Легендарного хавбека подозревают в причастности к торговле наркотиками

Легендарного экс-полузащитника сборной Нидерландов Уэсли Снейдера подозревают в причастности к отмыванию денег организованной преступной группировки.

Дело в том, что он является акционером строительной компании, через которую отмывали огромные суммы денег (речь идет о миллионах евро) австралийской преступной группировки, которая занимается торговлей наркотиками.

Фамилия Снейдера фигурирует в материалах следствия, но сам 40-летний экс-футболист заявил, что ничего не знал о связях компании с преступниками. Также Снейдер сообщил, что не смог вернуть инвестиции, которые вложил в эту строительную компанию.