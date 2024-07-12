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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 14:32 | Обновлено 12 июля 2024, 14:45
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1

Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии

Тренер останется вне зависимости от результата финала Евро-2024

12 июля 2024, 14:32 | Обновлено 12 июля 2024, 14:45
999
1
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Футбольная ассоциация Англии (ФА) намерена оставить Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

В воскресенье, 14 июля Англия в финале Евро-2024 сыграет с Испанией. Результат этого матча на будущее Саутгейта никак не повлияет.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. 53-летний специалист вывел команду в финал чемпионата Европы второй раз подряд, при том, что ранее в своей истории англичане ни разу не добирались до решающего матча европейского первенства.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу
Олег Дидух Источник: The Telegraph
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luceorius
 Крім Сербії решта збірних учасників Євро 2024 міняти тренерів, очевидно, не збирається.     
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Теннис
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