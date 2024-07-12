Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (ФА) намерена оставить Гарета Саутгейта на посту главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

В воскресенье, 14 июля Англия в финале Евро-2024 сыграет с Испанией. Результат этого матча на будущее Саутгейта никак не повлияет.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. 53-летний специалист вывел команду в финал чемпионата Европы второй раз подряд, при том, что ранее в своей истории англичане ни разу не добирались до решающего матча европейского первенства.