Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай МОРОЗЮК: «Хотел бы в противоход зарядить Тимощуку с кулака»
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 14:19 | Обновлено 12 июля 2024, 14:29
1195
5

Николай МОРОЗЮК: «Хотел бы в противоход зарядить Тимощуку с кулака»

Бывший защитник «Динамо» высказался относительно предателя Украины

12 июля 2024, 14:19 | Обновлено 12 июля 2024, 14:29
1195
5
Николай МОРОЗЮК: «Хотел бы в противоход зарядить Тимощуку с кулака»
ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Бывший защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался относительно предателя Украины Анатолия Тимощука.

– Если бы встретили на улице Тимощука, что бы Вы ему сказали или сделали?

– Я бы хотел, чтобы он меня не узнал на улице и в противоход зарядить ему со всей силы с кулака, когда он этого не ожидает. Для меня этого человека просто не существует.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года Анатолий Тимощук не покинул пределы рф, продолжив работать тренером в питерском «зените».

Ранее Николай Морозюк поделился мнением относительно российского экс-тренера киевского «Динамо» Юрия Семина.

По теме:
Обновленный рейтинг УЕФА. Без украинских команд в топ-35
ОФИЦИАЛЬНО. Булеца сменил Динамо на клуб из Польши
МОРОЗЮК: «Мудрик талантлив, но ему нужно время и доверие тренера»
Николай Морозюк Динамо Киев Анатолий Тимощук российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 12 июля 2024, 06:30 12
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024

Они точно воспользовались той «витриной», которой для скаутов является чемпионат Европы

«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
Футбол | 12 июля 2024, 09:43 6
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ
«Я думал, что умру». Лунин поделился тем, что произошло перед финалом ЛЧ

Украинский вратарь «Реала» не знает, сыграл бы против «Боруссии», если бы не болезнь

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
Футбол | 12.07.2024, 10:06
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выиграл у Галатасарая дело Тете. Компенсация смехотворна
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
Футбол | 12.07.2024, 14:32
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
Стало известно будущее Саутгейта в сборной Англии
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Теннис | 11.07.2024, 18:30
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zelc006
Заряди, краще, щіринку!
Ответить
0
Sergey Romanchik
Очередной типок... Сразу видно..Раму раскачал чуток... Боксом наверняка годик регулярно заниматься стал...И всё...Ломать виртуально всех готов....Ну поедь на один курорт с тимошей и еб..ни его,а там...А потом расскажешь...А так это напоминает школьные годы..А ещё интернет бойцов...Сейчас много таких
Ответить
0
Ivan Grumeza
воин с кадыровской бородой)) из-под тишка втащить)))
думаю, что тимодрыщук даже не знает такого пинателя мяча, как морозюк
Ответить
-1
mastorent
хотел бы зарядил был. наши спортовики сначала много п..дят, а потом при встрече фоткаются со свинорылыми и прочими иудами, дарят им цветы и т.д. и т.п.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
11.07.2024, 05:22
Бокс
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
11.07.2024, 10:50 14
Футбол
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
Премьер-министр Великобритании: «Берлин, мы идем!»
11.07.2024, 02:14 2
Футбол
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
11.07.2024, 04:29 1
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
10.07.2024, 19:33 7
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
10.07.2024, 20:58 2
Теннис
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем