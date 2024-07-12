Николай МОРОЗЮК: «Хотел бы в противоход зарядить Тимощуку с кулака»
Бывший защитник «Динамо» высказался относительно предателя Украины
Бывший защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался относительно предателя Украины Анатолия Тимощука.
– Если бы встретили на улице Тимощука, что бы Вы ему сказали или сделали?
– Я бы хотел, чтобы он меня не узнал на улице и в противоход зарядить ему со всей силы с кулака, когда он этого не ожидает. Для меня этого человека просто не существует.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года Анатолий Тимощук не покинул пределы рф, продолжив работать тренером в питерском «зените».
Ранее Николай Морозюк поделился мнением относительно российского экс-тренера киевского «Динамо» Юрия Семина.
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