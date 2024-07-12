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Уимблдон
12 июля 2024, 13:42 |
898
0

Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде

Немного больше шансов на победу имеет Барбора Крейчикова

12 июля 2024, 13:42 |
898
0
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
Wimbledon. Барбора Крейчикова и Жасмин Паолини

13 июля состоится финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В поединке за титул сразятся итальянка Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA).

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Небольшое преимущество на стороне чешки – 1.7 проти 2.25.

Основные котировки на матч Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини:

  • Победа Крейчиковой – 1.7
  • Победа Крейчиковой 2:0 – 2.77
  • Победа Крейчиковой 2:1 – 3.85
  • Победа Паолини – 2.25
  • Победа Паолини 2:0 – 3.6
  • Победа Паолини 2:1 – 4.25

Ранее теннисистки провели одну встречу, выиграла Крейчикова.

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котировки букмекеров азарт Уимблдон-2024 Барбора Крейчикова Жасмин Паолини
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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