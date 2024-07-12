Уимблдон12 июля 2024, 13:42 |
898
0
Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде
Немного больше шансов на победу имеет Барбора Крейчикова
12 июля 2024, 13:42 |
898
0
13 июля состоится финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.
В поединке за титул сразятся итальянка Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA).
Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Небольшое преимущество на стороне чешки – 1.7 проти 2.25.
Основные котировки на матч Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини:
- Победа Крейчиковой – 1.7
- Победа Крейчиковой 2:0 – 2.77
- Победа Крейчиковой 2:1 – 3.85
- Победа Паолини – 2.25
- Победа Паолини 2:0 – 3.6
- Победа Паолини 2:1 – 4.25
Ранее теннисистки провели одну встречу, выиграла Крейчикова.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июля 2024, 15:34 50
Правила будут существенно отличаться от прошлых «мундиалей»
Бокс | 12 июля 2024, 08:03 3
Крис Биллам-Смит назвал сильнейшего хевивейтера
Теннис | 10.07.2024, 19:43
Бокс | 11.07.2024, 20:45
Футбол | 12.07.2024, 09:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2024, 19:33 7
Футбол
11.07.2024, 04:29 1
11.07.2024, 22:15 7
Бокс
11.07.2024, 21:25 24
10.07.2024, 16:48 6
Бокс