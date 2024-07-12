Букмекеры назвали фаворитку финала Уимблдона в женском одиночном разряде

13 июля состоится финальный матч на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

В поединке за титул сразятся итальянка Жасмин Паолини (№7 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA).

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Небольшое преимущество на стороне чешки – 1.7 проти 2.25.

Основные котировки на матч Барбора Крейчикова – Жасмин Паолини:

Победа Крейчиковой – 1.7

Победа Крейчиковой 2:0 – 2.77

Победа Крейчиковой 2:1 – 3.85

Победа Паолини – 2.25

Победа Паолини 2:0 – 3.6

Победа Паолини 2:1 – 4.25

Ранее теннисистки провели одну встречу, выиграла Крейчикова.