МОРОЗЮК: «Мудрик талантлив, но ему нужно время и доверие тренера»

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк рассказал, кто из украинских игроков нравится ему сейчас больше всего.

Я в восторге от игры Судакова и Шапаренко. Это молодые таланты, которые имеют потенциал выйти на новый впечатляющий уровень. Особенно радуюсь за Колю, который сумел восстановиться после травмы. Надеюсь, он продолжит свой рост. На Евро он продемонстрировал, что движется в правильном направлении.

Также я сторонник Мудрика. Однако он оказался в сложной ситуации - на него давит высокая трансферная стоимость, а «Челси» сейчас переживает не лучшие времена, часто меняя тренеров. Мудрик чередовал яркие выступления с неудачными. Общее впечатление получилось неоднозначным. Надеюсь, что Мареска сможет раскрыть потенциал Миши. Он действительно очень талантливый игрок.

Значительный прогресс у Мудрика наблюдался под руководством Де Дзерби. Итальянский специалист поднял его уровень игры и научил эффективно использовать скорость и технику. В «Челси» Мудрику нужна поддержка тренера и ощущение доверия, чего пока не хватает. От него сразу ожидают выдающихся результатов, но это сложно, учитывая его переход из УПЛ сразу в АПЛ в молодом возрасте.



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