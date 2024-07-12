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  4. Николай МОРОЗЮК: «Хочется отрубить Семину руку»
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 12:54 |
2784
2

Николай МОРОЗЮК: «Хочется отрубить Семину руку»

Бывший защитник «Динамо» поделился мнением по поводу российского тренера

12 июля 2024, 12:54 |
2784
2
Николай МОРОЗЮК: «Хочется отрубить Семину руку»
ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк поделился мнением относительно российского экс-тренера «бело-синих» Юрия Семина:

«Как тренер Семин мне нравился, он принес много нового в «Динамо», при нем заиграло много молодых игроков. За тот период ничего плохого я не скажу. Что с ним произошло сейчас, мне трудно сказать. Наверное, он относится к тем людям, которые получили состояние на россии, и не хочет ничего менять.

Семин просто плывет по течению. Возможно, он является идейным пропутинцем, х*р его знает, я не знаю его, как человека. Семин мне ничего плохого не сделал, но глядя сейчас на его действия, хочется отрубить ему руку, настолько я не переношу русских».

Ранее Николай Морозюк рассказал о встрече с Юлией Тимошенко.

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Николай Морозюк Динамо Киев Юрий Семин российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Crimea
Сьомін поц як і всі московити! 
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-1
Xvalenok03
Он вызывает такое отвращение, что даже кушать не могу.
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-2
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