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  4. Источник: экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 13:33 |
151
0

Источник: экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце

Сергей Петько может продолжить выступления в УПЛ

12 июля 2024, 13:33 |
151
0
Источник: экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце
ФК Минай. Сергей Петько

Опорный полузащитник Сергей Петько, который сейчас является свободным агентом, находится на просмотре в «Ингульце», сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

По информации источника, пока это только просмотр и неизвестно, в итоге 30-летний футболист подпишет контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги.

Напомним, последним клубом игрока был «Минай», который он покинул после завершения прошлой кампании.

В сезоне 2023/24 Сергей Петько провел 19 матчей за «Минай», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.

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Сергей Петько Ингулец трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Теннис
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