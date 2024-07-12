Источник: экс-хавбек Миная находится на просмотре в Ингульце

Опорный полузащитник Сергей Петько, который сейчас является свободным агентом, находится на просмотре в «Ингульце», сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

По информации источника, пока это только просмотр и неизвестно, в итоге 30-летний футболист подпишет контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги.

Напомним, последним клубом игрока был «Минай», который он покинул после завершения прошлой кампании.

В сезоне 2023/24 Сергей Петько провел 19 матчей за «Минай», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока молодежной сборной Украины в 300 тысяч евро.