Боссы Реала обратились к Лунину, сделав важное заявление о его будущем
«Сливочные» заявили, что Андрею надо еще ждать своего шанса
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации авторитетного издания Marca, Лунин останется в «Реале», если получит игровую практику. Однако руководство «Реала» уже провело с Луниным разговор и сообщило, что основной вратарь в команде – Тибо Куртуа, а Андрею надо будет и дальше ждать своего шанса. «Реал» готов продать Лунина, если поступит выгодное предложение.
Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы Лунина заменил Кепа, итальянский наставник, как и руководство «сливочных», очень ценит баскского вратаря. Кепа, в свою очередь, отклонил выгодное финансовое предложение из Саудовской Аравии и мечтает остаться в «Реале».
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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