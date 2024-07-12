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  4. Боссы Реала обратились к Лунину, сделав важное заявление о его будущем
Испания
12 июля 2024, 12:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:42
2199
2

Боссы Реала обратились к Лунину, сделав важное заявление о его будущем

«Сливочные» заявили, что Андрею надо еще ждать своего шанса

12 июля 2024, 12:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:42
2199
2
Боссы Реала обратились к Лунину, сделав важное заявление о его будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного издания Marca, Лунин останется в «Реале», если получит игровую практику. Однако руководство «Реала» уже провело с Луниным разговор и сообщило, что основной вратарь в команде – Тибо Куртуа, а Андрею надо будет и дальше ждать своего шанса. «Реал» готов продать Лунина, если поступит выгодное предложение.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы Лунина заменил Кепа, итальянский наставник, как и руководство «сливочных», очень ценит баскского вратаря. Кепа, в свою очередь, отклонил выгодное финансовое предложение из Саудовской Аравии и мечтает остаться в «Реале».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага
Дмитро Олійник Источник: Marca
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Комментарии 2
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Ruslan5050
Андрій відповів босам Реала, що залишиться, щоб дочекатися свого шансу...Або не залишиться, щоб не чекати...
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+1
Xvalenok03
Если не сбился со счета, то это тринадцатая новость про лунина
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