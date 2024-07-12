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Украина. Первая лига
12 июля 2024, 12:18 |
404
0

Стало известно, на базе какого клуба Первой лиги может возродиться Десна

Группа энтузиастов-инвесторов планирует зайти в «Диназ»

12 июля 2024, 12:18 |
404
0
Стало известно, на базе какого клуба Первой лиги может возродиться Десна
Стадион Десны

Черниговская «Десна» может возродиться уже в ближайшее время, сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

По информации источника, группа энтузиастов-инвесторов планируют зайти в перволиговый «Диназ», который в итоге станет плацдармом для возрождения «Десны».

Интересно, что директором клуба из Вышгорода является бывший игрок черниговской команды Сергей Старенький.

Отмечается, что возглавить новую «Десну» может бывший главный тренер оригинальной «Десны» Александр Рябоконь.

Сезон 2023/24 «Диназ» завершил на 15-м месте в Первой лиге Украины.

«Десна» прекратила свое существование после полномасштабного вторжения россии в Украину.

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Александр Рябоконь Сергей Старенький Десна Чернигов Диназ Вышгород Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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