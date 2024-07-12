Стало известно, на базе какого клуба Первой лиги может возродиться Десна

Черниговская «Десна» может возродиться уже в ближайшее время, сообщает журналист издания «Украинский футбол» Дмитрий Венков.

По информации источника, группа энтузиастов-инвесторов планируют зайти в перволиговый «Диназ», который в итоге станет плацдармом для возрождения «Десны».

Интересно, что директором клуба из Вышгорода является бывший игрок черниговской команды Сергей Старенький.

Отмечается, что возглавить новую «Десну» может бывший главный тренер оригинальной «Десны» Александр Рябоконь.

Сезон 2023/24 «Диназ» завершил на 15-м месте в Первой лиге Украины.

«Десна» прекратила свое существование после полномасштабного вторжения россии в Украину.