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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 11:46 | Обновлено 12 июля 2024, 11:50
114
0

Самый «забивной» номер на Euro-2024 - десятый

Игроки под этим номером 15 раз поражали ворота соперников

12 июля 2024, 11:46 | Обновлено 12 июля 2024, 11:50
114
0
Самый «забивной» номер на Euro-2024 - десятый
Getty Images/Global Images Ukraine

Самым «забивным» номером на Euro-2024 стал десятый. Игроки под этим номером поражали ворота соперников в общей сложности 15 раз. Завидную результативность показали и бомбардиры №7 и №9, на счету которых по 11 голов. В целом же, если не принимать во внимание чисто вратарский №1, то отличились на полях Германии все номера, кроме 5-го, 15-го и 24-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Забивные» номера на Euro-2024

(10 автоголов)

Номер

Голы

%

10-й

15

14,4

7-й

11

10,6

9-й

11

10,6

8-й

9

8,7

18-й

8

7,7

19-й

7

6,7

11-й

6

5,8

22-й

5

4,8

17-й

4

3,8

23-й

4

3,8

3-й

3

2,9

21-й

3

2,9

26-й

3

2,9

2-й

2

1,9

4-й

2

1,9

6-й

2

1,9

14-й

2

1,9

16-й

2

1,9

20-й

2

1,9

12-й

1

1,0

13-й

1

1,0

25-й

1

1,0
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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