Самый «забивной» номер на Euro-2024 - десятый

Самым «забивным» номером на Euro-2024 стал десятый. Игроки под этим номером поражали ворота соперников в общей сложности 15 раз. Завидную результативность показали и бомбардиры №7 и №9, на счету которых по 11 голов. В целом же, если не принимать во внимание чисто вратарский №1, то отличились на полях Германии все номера, кроме 5-го, 15-го и 24-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Забивные» номера на Euro-2024

(10 автоголов)