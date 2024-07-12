Самый «забивной» номер на Euro-2024 - десятый
Игроки под этим номером 15 раз поражали ворота соперников
Самым «забивным» номером на Euro-2024 стал десятый. Игроки под этим номером поражали ворота соперников в общей сложности 15 раз. Завидную результативность показали и бомбардиры №7 и №9, на счету которых по 11 голов. В целом же, если не принимать во внимание чисто вратарский №1, то отличились на полях Германии все номера, кроме 5-го, 15-го и 24-го.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Забивные» номера на Euro-2024
(10 автоголов)
|
Номер
|
Голы
|
%
|
10-й
|
15
|
14,4
|
7-й
|
11
|
10,6
|
9-й
|
11
|
10,6
|
8-й
|
9
|
8,7
|
18-й
|
8
|
7,7
|
19-й
|
7
|
6,7
|
11-й
|
6
|
5,8
|
22-й
|
5
|
4,8
|
17-й
|
4
|
3,8
|
23-й
|
4
|
3,8
|
3-й
|
3
|
2,9
|
21-й
|
3
|
2,9
|
26-й
|
3
|
2,9
|
2-й
|
2
|
1,9
|
4-й
|
2
|
1,9
|
6-й
|
2
|
1,9
|
14-й
|
2
|
1,9
|
16-й
|
2
|
1,9
|
20-й
|
2
|
1,9
|
12-й
|
1
|
1,0
|
13-й
|
1
|
1,0
|
25-й
|
1
|
1,0
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