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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 11:57 | Обновлено 12 июля 2024, 12:29
1055
3

Морозюк назвал причину позорного поражения Украины от Румынии

Бывший защитник национальной сборной дал оценку выступлению команды на Евро-2024

12 июля 2024, 11:57 | Обновлено 12 июля 2024, 12:29
1055
3
Морозюк назвал причину позорного поражения Украины от Румынии
Николай Морозюк

Бывший защитник национальной сборной Украины Николай Морозюк дал оценку провальному выступлению команды на Евро-2024:

«Я, как и все болельщики, журналисты, эксперты, тренеры, ожидал, что сборная Украины, 100% выйдет из группы. Я думал, что румын мы даже не почувствуем – забьем минимум четыре гола с хет-триком Довбика. Все создали такую атмосферу вокруг сборной, что ребята подумали, что им будет легко и последняя игра с Бельгией уже ничего не будет решать.

Это отразилось на наших молодых игроках, которые читали о себе, что они феноменальные. Это отложилось на их подсознании, а на таком турнире нельзя просто выйти поиграть в футбол, нужна максимальная концентрация. Наши игроки в матче с Румынией недооценили соперника и немного расслабились».

Ранее Николай Морозюк рассказал о встрече с Юлией Тимошенко.

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Николай Морозюк сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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C.Пеклов
ганебним був виступ в 2016.
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+1
Xvalenok03
Не говорил он такого.
Это все выдумки спорт.юа
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+1
Alex T
Ой да рахитоиды потому шо, шо за дет сад шо наговорили им? Взрослые мужики которых выепали весь матч) то шо чудом выиграли то больше фарт, были бы сильные то в последнем туре победу бы вырвали, а так то уровень и есть их 
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0
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