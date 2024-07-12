Морозюк назвал причину позорного поражения Украины от Румынии

Бывший защитник национальной сборной Украины Николай Морозюк дал оценку провальному выступлению команды на Евро-2024:

«Я, как и все болельщики, журналисты, эксперты, тренеры, ожидал, что сборная Украины, 100% выйдет из группы. Я думал, что румын мы даже не почувствуем – забьем минимум четыре гола с хет-триком Довбика. Все создали такую атмосферу вокруг сборной, что ребята подумали, что им будет легко и последняя игра с Бельгией уже ничего не будет решать.

Это отразилось на наших молодых игроках, которые читали о себе, что они феноменальные. Это отложилось на их подсознании, а на таком турнире нельзя просто выйти поиграть в футбол, нужна максимальная концентрация. Наши игроки в матче с Румынией недооценили соперника и немного расслабились».

Ранее Николай Морозюк рассказал о встрече с Юлией Тимошенко.