Морозюк назвал причину позорного поражения Украины от Румынии
Бывший защитник национальной сборной дал оценку выступлению команды на Евро-2024
Бывший защитник национальной сборной Украины Николай Морозюк дал оценку провальному выступлению команды на Евро-2024:
«Я, как и все болельщики, журналисты, эксперты, тренеры, ожидал, что сборная Украины, 100% выйдет из группы. Я думал, что румын мы даже не почувствуем – забьем минимум четыре гола с хет-триком Довбика. Все создали такую атмосферу вокруг сборной, что ребята подумали, что им будет легко и последняя игра с Бельгией уже ничего не будет решать.
Это отразилось на наших молодых игроках, которые читали о себе, что они феноменальные. Это отложилось на их подсознании, а на таком турнире нельзя просто выйти поиграть в футбол, нужна максимальная концентрация. Наши игроки в матче с Румынией недооценили соперника и немного расслабились».
Ранее Николай Морозюк рассказал о встрече с Юлией Тимошенко.
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