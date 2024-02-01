Самый популярный счет на Euro-2024 – 2:1

В 50 проведенных на Euro-2024 матчах были зафиксированы 11 вариантов счетов. При этом самым популярным стал счет не 1:0, как обычно, а 2:1. С таким результатом завершились 11 встреч, в том числе 6 – на стадии плей-офф. Второе место по популярности занял счет 1:1, с которым закончились 10 игр. И только третье «лауреат» большинства предыдущих турниров – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Варианты счетов на Euro-2024