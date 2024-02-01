Чемпионат Европы12 июля 2024, 11:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:31
63
0
Самый популярный счет на Euro-2024 – 2:1
С таким результатом завершились 11 матчей
12 июля 2024, 11:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:31
63
0
В 50 проведенных на Euro-2024 матчах были зафиксированы 11 вариантов счетов. При этом самым популярным стал счет не 1:0, как обычно, а 2:1. С таким результатом завершились 11 встреч, в том числе 6 – на стадии плей-офф. Второе место по популярности занял счет 1:1, с которым закончились 10 игр. И только третье «лауреат» большинства предыдущих турниров – 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Варианты счетов на Euro-2024
|
Счет
|
Матчи
|
%
|
2:1
|
11
|
22,0
|
1:1
|
10
|
20,0
|
1:0
|
7
|
14,0
|
0:0
|
6
|
12,0
|
2:0
|
5
|
10,0
|
3:0
|
4
|
8,0
|
3:1
|
3
|
6,0
|
2:2
|
1
|
2,0
|
3:2
|
1
|
2,0
|
4:1
|
1
|
2,0
|
5:1
|
1
|
2,0
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