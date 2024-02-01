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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 11:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:31
63
0

Самый популярный счет на Euro-2024 – 2:1

С таким результатом завершились 11 матчей

12 июля 2024, 11:41 | Обновлено 12 июля 2024, 12:31
63
0
Самый популярный счет на Euro-2024 – 2:1
Getty Images/Global Images Ukraine

В 50 проведенных на Euro-2024 матчах были зафиксированы 11 вариантов счетов. При этом самым популярным стал счет не 1:0, как обычно, а 2:1. С таким результатом завершились 11 встреч, в том числе 6 – на стадии плей-офф. Второе место по популярности занял счет 1:1, с которым закончились 10 игр. И только третье «лауреат» большинства предыдущих турниров – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Варианты счетов на Euro-2024

Счет

Матчи

%

2:1

11

22,0

1:1

10

20,0

1:0

7

14,0

0:0

6

12,0

2:0

5

10,0

3:0

4

8,0

3:1

3

6,0

2:2

1

2,0

3:2

1

2,0

4:1

1

2,0

5:1

1

2,0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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