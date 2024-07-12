Самой результативной на Euro-2024 стала вторая 15-минутка
С 16-й по 30-ю минуту команды забили 23 мяча
В 50 проведенных на Euro-2024 матчах было забито 114 мячей (в среднем – 2,28 за игру). 51 раз мяч залетал в ворота в первом тайме, 61 – во втором и 2 – в дополнительное время. Самой результативной оказалась вторая 15-минутка. С 16-й по 30-ю минуту команды забили 23 мяча (20,2%).
К слову, на трех предыдущих чемпионатах больше всего голов болельщики увидели в начале второго тайма. На сей же раз отрезок с 46-й по 60-ю минуту на сегодняшний день занимает по числу забитых мячей второе место – 17.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Когда забивались голы на Euro-2024
|
Минуты
|
Голы
|
%
|
с 1-й по 15-ю
|
16
|
14,0
|
с 16-й по 30-ю
|
23
|
20,2
|
с 31-й по 45-ю
|
9
|
7,9
|
45+
|
3
|
2,6
|
Итого в 1-м тайме
|
51
|
44,7
|
с 46-й по 60-ю
|
17
|
14,9
|
с 61-й по 75-ю
|
16
|
14,0
|
с 76-й по 90-ю
|
15
|
13,2
|
90+
|
13
|
11,4
|
Итого во 2-м тайме
|
61
|
53,5
|
Дополнительное время
|
2
|
1,8
|
Всего
|
114
|
100
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