Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самой результативной на Euro-2024 стала вторая 15-минутка
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 11:28 | Обновлено 12 июля 2024, 11:37
76
0

Самой результативной на Euro-2024 стала вторая 15-минутка

С 16-й по 30-ю минуту команды забили 23 мяча

12 июля 2024, 11:28 | Обновлено 12 июля 2024, 11:37
76
0
Самой результативной на Euro-2024 стала вторая 15-минутка
Getty Images/Global Images Ukraine

В 50 проведенных на Euro-2024 матчах было забито 114 мячей (в среднем – 2,28 за игру). 51 раз мяч залетал в ворота в первом тайме, 61 – во втором и 2 – в дополнительное время. Самой результативной оказалась вторая 15-минутка. С 16-й по 30-ю минуту команды забили 23 мяча (20,2%).

К слову, на трех предыдущих чемпионатах больше всего голов болельщики увидели в начале второго тайма. На сей же раз отрезок с 46-й по 60-ю минуту на сегодняшний день занимает по числу забитых мячей второе место – 17.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Когда забивались голы на Euro-2024

Минуты

Голы

%

с 1-й по 15-ю

16

14,0

с 16-й по 30-ю

23

20,2

с 31-й по 45-ю

9

7,9

45+

3

2,6

Итого в 1-м тайме

51

44,7

с 46-й по 60-ю

17

14,9

с 61-й по 75-ю

16

14,0

с 76-й по 90-ю

15

13,2

90+

13

11,4

Итого во 2-м тайме

61

53,5

Дополнительное время

2

1,8

Всего

114

100

По теме:
Морозюк назвал причину позорного поражения Украины от Румынии
Самый «забивной» номер на Euro-2024 - десятый
Самый популярный счет на Euro-2024 – 2:1
цифры и факты Евро-2024
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бокс | 12 июля 2024, 07:38 0
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри

Американец считает победу украинца вполне заслуженной

Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Футбол | 12 июля 2024, 11:02 3
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик
Ливерпуль и Ман Сити нацелились на звезду сборной Украины. И это не Довбик

У Андрея Лунина есть множество вариантов продолжения карьеры

Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 11.07.2024, 21:25
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Футбол | 12.07.2024, 11:12
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Стала известна официальная заявка футбольной сборной Украины на Олимпиаду
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бокс | 11.07.2024, 20:45
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Бой за два титула. Известно, кто станет новым соперником Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка Уимблдона
Стала известна первая финалистка Уимблдона
11.07.2024, 18:30 8
Теннис
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
11.07.2024, 10:50 14
Футбол
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
11.07.2024, 07:07 23
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
10.07.2024, 20:58 2
Теннис
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
11.07.2024, 15:34 50
Футбол
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
10.07.2024, 19:33 7
Футбол
Уоррен рассказал, что заставило Фьюри согласиться на реванш с Усиком
Уоррен рассказал, что заставило Фьюри согласиться на реванш с Усиком
10.07.2024, 09:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем