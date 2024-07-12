Самой результативной на Euro-2024 стала вторая 15-минутка

В 50 проведенных на Euro-2024 матчах было забито 114 мячей (в среднем – 2,28 за игру). 51 раз мяч залетал в ворота в первом тайме, 61 – во втором и 2 – в дополнительное время. Самой результативной оказалась вторая 15-минутка. С 16-й по 30-ю минуту команды забили 23 мяча (20,2%).

К слову, на трех предыдущих чемпионатах больше всего голов болельщики увидели в начале второго тайма. На сей же раз отрезок с 46-й по 60-ю минуту на сегодняшний день занимает по числу забитых мячей второе место – 17.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Когда забивались голы на Euro-2024